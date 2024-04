DIRETTA/ Manchester City Real Madrid (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Champions 17 aprile 2024)

DIRETTA MANCHESTER CITY REAL MADRID (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Non c’è più molto tempo prima della diretta di Manchester City Real Madrid: si rischia di scivolare nella retorica presentando questa partita, per più di un motivo. Ci sono ad esempio i numeri straordinari di Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, che daranno vita all’ennesimo capitolo di una grande rivalità, sempre però all’insegna del rispetto reciproco; c’è anche un pizzico di dispiacere, perché francamente per tutti gli amanti del calcio è un peccato che una di queste due corazzate si debba fermare già nei quarti di Champions League. D’altro canto, negli ultimi anni sembra che gli dei del calcio vogliano a tutti i costi evitare la finale che sarebbe forse la più simbologia in assoluto, cioè quella tra il Real Madrid che è simbolo delle società vincenti, potenti e blasonate da sempre e il Manchester City che è invece l’emblema per eccellenza del nuovo che avanza, dopo decenni in cui se si parlava di “Manchester” non c’era nemmeno bisogno di precisare che si stava parlando in verità dello United.

Chissà se prima o poi ci godremo questa sfida anche in finale, per il momento cediamo la parola all’Etihad Stadium, leggendo insieme le formazioni ufficiali prima del fischio d’inizio per la diretta di Manchester City Real Madrid che ci consegnerà in ogni caso una straordinaria semifinalista di Champions League: finalmente la partita prende il via! MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland. Allenatore: Josep Guardiola REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger, F. Mendy; F. Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MANCHESTER CITY REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Non sarà facile vedere questo grande mach in diretta tra Manchester City Real Madrid: chi vorrà potrà seguire l’incontro in diretta streaming video su Prime Video, così come su Mediaset Infinity+. Coloro invece che si accontentano, potranno seguire la diretta testuale di questa appassionante partita insieme a noi che commenteremo la partita.

MANCHESTER CITY REAL MADRID: I TESTA A TESTA

Come tutti sanno benissimo, negli ultimi anni la diretta di Manchester City Real Madrid sta diventando una classica della Champions League, anche se magari il termine non è ancora così adatto a livello complessivo, perché naturalmente per molti decenni la storia dei Citizens non è stata nemmeno paragonabile a quella dei Blancos. Le due formazioni si incrociano addirittura per la quarta volta negli ultimi cinque anni nella fase ad eliminazione diretta. La striscia iniziò negli ottavi di finale della Champions League 2019-2020 con la doppia vittoria per 2-1 del Manchester City, poi ci fu una pausa nel 2020-2021 ma è stata una sorta di rincorsa per entrare poi nel mito con le emozioni straordinarie delle ultime tre stagioni.

La semifinale del 2021-2022 vide imporsi il Real Madrid con una storica rimonta dopo il 4-3 City in Inghilterra e il gol di Mahrez al 73’ della sfida di ritorno. Rodrygo aveva infilato una clamorosa doppietta tra il 90’ e il 91’ per mandare la sfida ai supplementari, dove la rete di Benzema dal dischetto sancì la qualificazione in finale per il Real Madrid. Fu semifinale anche l’anno scorso, con pareggio per 1-1 al Bernabeu ed epico 4-0 inglese a Manchester, una delle peggiori sconfitte internazionali del Real Madrid. Adesso abbiamo avuto di nuovo un pareggio in Spagna, tra l’altro con un meraviglioso 3-3, cosa succederà invece all’Etihad Stadium? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MANCHESTER CITY REAL MADRID: INGLESI SUPER FAVORITI, MA…

E’ arrivato il giorno del ritorno della Champions League 2024 tra Manchester City Real Madrid che si giocherà in diretta oggi, mercoledì 17 aprile 2024, alle ore 21.00. Gli inglesi hanno ripreso la vetta della classifica in Premier League dopo la larga vittoria nell’ultima giornata contro il Luton Town. Il Manchester City di Guardiola era riuscito a rimontare e passare in vantaggio nella sfida di andata contro il Real Madrid prima di incassare il pareggio di Valverde che renderà questa partita apertissima.

Ancelotti è chiamato ad un’impresa per superare il turno all’Ethiad contro una squadra in forma come il Manchester City. Lo scorso anno arrivò un pesantissimo 4 a 0 nel ritorno delle semifinali di Champions League e gli spagnoli dovranno dimostrare di aver imparato dagli errori dell’anno scorso per centrare di nuovo le semifinali.

MANCHESTER CITY REAL MADRID: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle formazioni della diretta di Manchester City Real Madrid di Champions League dove entrambe le squadre vanno verso la riconferma degli undici dell’andata. Per Guardiola i dubbi sono a centrocampo con De Bruyne e Alvarez che cercano una maglia da titolare mentre potrebbero salire facilmente le quote di una titolarità di Doku sugli esterni.

Situazione più complicata per Ancelotti che dovrà però fare a meno dello squalificato Aurélien Tchouaméni al centro della difesa. Al posto del francese è pronto a scendere in campo Nacho Fernandez che andrà a formare la coppia con Rudiger. A centrocampo Modric prova ad insediare la titolarità di Toni Kroos con quest’ultimo che però parte in vantaggio sul croato.

MANCHESTER CITY REAL MADRID, LE QUOTE

Analizziamo le quote delle diretta Manchester City Real Madrid di Champions League dal sito della Snai: la vittoria dei Citizens paga 1,65 mentre il 2 dei Blancos arriva a 4,75. Il segno X del pareggio è quotato a 4,25.











