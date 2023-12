DIRETTA/ Manchester City Tottenham video streaming tv: Spurs indigesti a Guardiola (3 dicembre 2023)

DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Manchester City Tottenham, facciamo un tuffo nella storia più recente di questa partita, prendendo in considerazione gli ultimi dieci incontri ufficiali. Parliamo di un periodo che va dal mese di aprile 2019 allo scorso campionato e comprende nove partite di Premier League più la finale della Coppa di Lega 2021 vinta a Wembley il 25 aprile di due anni fa dal Manchester City con il gol di Aymeric Laporte al minuto 82. Più in generale, tuttavia, dobbiamo segnalare come il Tottenham sia spesso indigesto a Guardiola.

Infatti in queste dieci partite contiamo cinque vittorie per gli Spurs, quattro per il City e un pareggio. Nella scorsa edizione della Premier League 2022-2023, ad esempio, ci furono una vittoria per parte: il Manchester City vinse per 4-2 in casa il match della settima giornata rinviato al 19 gennaio 2023 a causa della morte della regina Elisabetta, in pratica poco prima del ritorno che domenica 5 febbraio 2023 vide la vittoria casalinga per 1-0 del Tottenham a Londra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MANCHESTER CITY TOTTENHAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta del match Manchester City Tottenham sarà disponibile, come di consueto per la Premier League, in televisione su Sky Sport. È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Manchester City Tottenham attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

MANCHESTER CITY TOTTENHAM: BIG MATCH!

Manchester City Tottenham, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 17.30 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata della Premier League inglese. Nella frenetica Premier League questo è un altro big match, con il Manchester City, campione in carica, che affronta il Tottenham, risalito nelle nobili posizioni della classifica grazie all’opera di Postecoglou dopo una difficile stagione 2022/2023.

Dopo essere stato superato dall’Arsenal a seguito di due pareggi consecutivi, il Manchester City di Guardiola cerca di riconquistare la vetta della Premier League, dopo la vittoria in Champions contro il Lipsia. D’altro canto, il Tottenham, ex capolista, attraversa un periodo difficile con tre sconfitte consecutive a novembre. All’Etihad Stadium, il Tottenham ha l’opportunità di rilanciarsi, cercando di raggiungere il Manchester City a quota 29 punti. In alternativa, una sconfitta potrebbe rendere la situazione ancor più difficile, visto che gli Spurs sono reduci da 3 sconfitte consecutive.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY TOTTENHAM

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Tottenham, match che andrà in scena all’Etihad Stadium di Manchester. Per il Manchester City, Pep Guardiola schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol, Rodri, Stones; Silva, Alvarez, Grealish; Haaland. Risponderà il Tottenham allenato da Ange Postecoglu con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Son; Kane.

MANCHESTER CITY TOTTENHAM LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester City Tottenham, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria del Manchester City con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.27, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo del Tottenham, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.











