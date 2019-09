Diretta Manchester United Arsenal/ Streaming video e tv: classica a Old Trafford

Manchester United Arsenal verrà diretta dal signor Kevin Friend, e si gioca alle ore 21:00 di lunedì 30 settembre: si tratta del posticipo nell’ottava giornata della Premier League 2019-2020. Una grande classica, che fino a una decina di anni fa valeva il campionato; oggi invece le due squadre vivono un periodo poco brillante e vanno a caccia di riscatto. I Red Devils sono reduci dalla vittoria ai rigori sul Rochdale in Carabao Cup, ma in Premier League sono caduti sul campo del West Ham nell’ultimo impegno, dovendo dunque riprendersi dopo un buon avvio non confermato; l’Arsenal, che punta anche quest’anno a vincere l’Europa League – di cui è stata finalista pochi mesi fa – ha superato di misura l’Aston Villa portandosi così a 11 punti in classifica, attualmente nel gruppone delle quarte in classifica e dunque in linea di galleggiamento per entrare in Champions. Vedremo come andranno le cose a Old Trafford nella diretta di Manchester United Arsenal, nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Arsenal sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football (rispettivamente 201 e 203 del vostro telecomando, nel secondo caso dovrete avere l’abbonamento al pacchetto Calcio); in assenza di un televisore potrete seguire questa partita in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ARSENAL

Per Manchester United Arsenal, Ole Gunnar Solskjaer si dispone con il 4-2-3-1: davanti a De Gea ci sono Lindelof eMaguire mentre sugli esterni dovrebbero agire ancora Ashley Young e Wan-Bissaka; in mezzo al campo si rivede Pogba che ha giocato in Coppa di Lega, al suo fianco invece avremo uno tra McTominay e Matic con il primo favorito. Dentro poi Andreas Pereira a giocare come esterno di destra; dall’altra parte Mata con Lingard in posizione centrale, la prima punta dovrebbe essere Rashford. Arsenal con modulo speculare: in porta Leno, Papastathopoulos e Mustafi i due centrali mentre a destra si rivede Bellerin, che potrebbe essere titolare al posto di Maitland-Niles con Kolasinac a sinistra. Spazio in mediana a Granit Xhaka e Guendouzi, mentre Dani Ceballos dovrebbe operare più avanzato; ai lati dello spagnolo sono pronti Ozil e Pépé, Aubameyang scala da centravanti vista l’indisponibilità di Lacazette.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Manchester United Arsenal ci dicono che i Red Devils sono favoriti, ma di poco: la differenza tra le due eventualità della vittoria è minima, perché il segno 1 per quella interna vale 2,45 mentre il segno 2 per il successo dei Gunners vi permetterebbe di guadagnare 2,85 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, porta invece in dote una somma corrispondente a 3,40 volte la giocata con questo bookmaker.



