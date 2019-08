Video/ Manchester United Chelsea (4-0): gol e highlights, trionfo Red Devils

Si chiude con un roboante 4-0 ai danni del Chelsea l’esordio stagionale del Manchester United ad Old Trafford: nel video di Manchester United Chelsea notiamo che nella sfida tra i due giovani manager delle (ex?) corazzate del calcio britannico a spuntarla sono gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer, che vengono fuori alla distanza e puniscono ogni disattenzione dei Blues di Frank Lampard, poca cosa ma anche sfortunati se è vero che nel primo tempo colpiscono ben due pali con Abraham ed Emerson che avrebbero potuto cambiare la storia della gara. L’episodio decisivo è l’errore di Zouma al 17’ che permette a Rashford di guadagnare il penalty che lo stesso classe ’97 poi trasforma. Da lì lo United acquista fiducia ma non riesce a premere sull’acceleratore mentre i londinesi sfiorano il pari: tutt’altra musica nella ripresa con i Blues che vanno ancora vicini all’1-1 con due fiammate di Barkley ma poi, nel giro di soli due minuti, ecco il patatrac. Con due veloci ripartenze prima Martial e poi Rashford fanno tris e tagliano le gambe agli ospiti: nel finale, al minuto 81, la rete al debutto del neo acquisto Daniel James è solo la ciliegina sulla torta di un bel pomeriggio ad “Old Trafford” per i Red Devils, anche se la strada per diventare competitor di Liverpool e Manchester City è ancora lunga: sul fronte Chelsea questo 4-0 mostra come i dubbi alla vigilia del campionato fossero fondati e che questa stagione, complice il blocco del mercato, potrebbe essere di transizione o proprio di rifondazione per il club di Abramovich. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MANCHESTER UNITED CHELSEA (4-0)

VIDEO MANCHESTER UNITED CHELSEA: LE STATISTICHE

Il 4-0 finale maturato fra Manchester United e Chelsea non racconta tutta la verità di un match che almeno fino all’ora di gioco è stato in bilico e avrebbe visto i Blues meritare di segnare almeno una rete: spulciando tra le statistiche elaborate al termine della sfida si vede infatti come il possesso palla sia stato addirittura a favore degli ospiti (54% a 46%, forse retaggio dell’anno di Sarri), e con i Blues che hanno tirato di più dei Red Devils, 18 conclusioni a 11, ma non segnando mai. Inoltre, è pure curioso notare che tra i due spagnoli De Gea e Arrizabalaga chi ha compiuto più parate è stato il primo (7 a 2), risultando così decisivo nel momento in cui il punteggio era ancora sull’1-0. A proposito delle statistiche va segnalata poi la sostanziale parità nel totale delle ammonizioni (3 e 4) e dei calci d’angolo battuti (3 a 5) mentre sul fronte dei passaggi totali effettuati si vede come lo United ne abbia effettuati 449 rispetto ai 523 degli avversari, bravi a tenere la palla e meno a concretizzare. E il cinismo di Rashford e soci, ma come pure l’equilibrio reale per gran parte del match, si evince infine dal numero totale di attacchi: “solo” 80 per il Manchester, ben 140 per il Chelsea e che però non hanno fruttato nemmeno una rete…

