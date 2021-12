Diretta Manchester United Arsenal/ Streaming video tv: big match (Premier League)

DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL: IL BIG MATCH DI PREMIER LEAGUE

Manchester United Arsenal, in diretta giovedì 2 dicembre alle ore 21:15 presso lo stadio Old Trafford di Manchester, sarà il big match della 14^ giornata di Premier League inglese. Il Manchester United è tornato a far punti nell’ultimo turno, pareggiando 1-1 contro il Chelsea. Infatti i Red Devils avevano perso le due precedenti gare, le quali sono costate la panchina a Ole Gunnar Solskjær. Dopo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Ralf Rangnick, il quale esordirà nel prossimo match contro il Crystal Palace, in panchina siederà ancora Michael Carrick. Il Manchester United è attualmente ottavo in classifica con 18 punti, conseguiti con 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Momento positivo per l’Arsenal, reduce dal brillante successo per 2-0 sul Newcastle. La squadra di Mikel Arteta ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate, perdendo solo contro il Liverpool di Klopp per 4-0. L’Arsenal è riuscito a riprendersi da un avvio piuttosto deludente, e in questa stagione è chiamato a riscattare la scorsa negativa annata, chiusa senza qualificazione alle coppe europee. L’ultimo incontro tra le due compagini risale allo scorso 30 gennaio. In quell’occasione, la partita si concluse a reti bianche, con un pareggio per 0-0.

MANCHESTER UNITED ARSENAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta tv di Manchester United Arsenal sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. La gara sarà disponibile per gli abbonati, i quali potranno assistere al match sintonizzandosi sul canale Sky Sport Football, al numero 203 del decoder. Ovviamente sarà possibile seguirla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione dedicata Sky Go. E’ necessario disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MANCHESTER UNITED ARSENAL

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che scenderanno in campo per disputare Manchester United Arsenal di Premier League. In attesa dell’esordio di Ralf Rangnick, sulla panchina dei Red Devils siederà ancora Michael Carrick. Saranno assenti Varane, Pogba e Cavani, quindi il Manchester United dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 e i seguenti undici: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles; Fred, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Ronaldo; Rashford.

Mikel Arteta risponderà schierando il suo Arsenal con il 4-4-1-1. Sarà ancora assente Xhaka e per affrontare il Manchester United dovrebbe quindi optare per la seguente formazione: Ramsdale: Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares; Saka, Lokonga, Partey, Smith-Rowe; Odegaard; Aubameyang.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Manchester United Arsenal di Premier League, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, infatti il successo dei Red Devils, associato al segno 1 è quotato 2.00. Da non sottovalutare un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.60. Non sembra favorito l’Arsenal, infatti la sua vittoria, abbinata al segno 2 è quotata 3.65.

