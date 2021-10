Diretta Manchester United Atalanta primavera/ Streaming video: big match Youth League

DIRETTA MANCHESTER UNITED ATALANTA PRIMAVERA: CHE SFIDA PER LA YOUTH LEAGUE

Manchester United Atalanta primavera, diretta dall’arbitro Filip Glova, è la partita in programma oggi, mercoledì 20 ottobre 2021 per la Youth league: fischio d’inizio fissato per le ore 14.00. Nel terzo turno della fase a gironi della competizione UEFA, ecco che per il gruppo F ci si para davanti la diretta tra Manchester United e Atalanta primavera, quale scontro diretto dell’esito affatto scontato.

Fin qui infatti i due club hanno osservato un percorso similare: dopo aver messo il piede in fallo al debutto contro il Villarreal, la Dea si è riscattata ai danni degli svizzeri solo pochi giorni fa e ora i nerazzurri sono in cerca di conferme. Pure così anche gli inglesi: la squadra di Neil Wood pure ha incassato un KO (con gli spagnoli) e un successo (contro gli svizzeri) e ora punta a riscattarsi con un successo ai danni di una delle principali indiziate alla qualificazioni finale. Non sarà dunque sfida banale quella di questo pomeriggio: chissà che dirà il campo.

MANCHESTER UNITED ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Comunichiamo subito che la diretta tv di Manchester United e Atalanta Primavera non dovrebbe essere disponibile, salvo variazioni di palinsesto: purtroppo non vi sarà nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per avere accesso alle informazioni utili sul match potrete dunque consultare, liberamente, il sito ufficiale della Uefa all’indirizzo www.uefa.com, e ovviamente le pagine che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATALANTA PRIMAVERA

Vista la posta in palio e l’ambizione delle due squadre, ci pare abbastanza scontato che per le probabili formazioni della diretta tra Manchester united e Atalanta primavera entrambi i tecnici oggi punteranno soprattutto su i loro titolari più in condizione. Ecco che allora nella terza giornata dei gironi, il tecnico Wood schiererà i suoi con il 4-3-3 iniziale, dove pure sarà spazio per Hoogerwerf, Hugili e Garnacho in attacco, mentre a centrocampo si faranno avanti dal primo minuto Savage, Shoretire e Sviderski. Per la difesa dei Red Devils ecco anche Hardley e Kambwaal al centro del reparto e il duo Fernandez-Jurado a guardia delle corsie esterne.

Per l’11 dell’Atalanta primavera, Brambilla dovrà far attenzione gestire i suoi, specie dopo il duro incontro occorso in campionato contro il Lecce. Fissato il 3-4-1-2 di partenza pure il tecnico non rinuncerà a Omar e Lozza in attacco, questi freschi di gol con lo Young Boys, come pure a Sidibe, collocato sulla linea della trequarti. Nel centrocampo della Dea ci sarà poi spazio per Bernasconi, Giovane, Zuccon e Olivieri: in difesa invece il tecnico dovrebbe scegliere dal primo minuto Ceresoli, Berto e Cittadini, con Sassi tra i pali.



