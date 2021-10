Diretta Manchester United Liverpool/ Streaming video tv: derby d’Inghilterra

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: SUPER SFIDA PER RONALDO!

Manchester United Liverpool, in diretta naturalmente da Old Trafford alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali) di oggi pomeriggio, domenica 24 ottobre 2021, si gioca per la nona giornata della Premier League inglese, di cui costituirà il piatto forte, considerando che la rivalità tra Manchester United e Liverpool è la più forte e sentita in Inghilterra, anche se magari negli ultimi anni sono emerse anche nuove big, che però non possono rivaleggiare con Red Devils e Reds per tradizione.

Arriviamo dunque alla diretta di Manchester United Liverpool sulla scia di una settimana di Champions League che ha dato buone notizie, anche se con qualche distinguo. Il Liverpool infatti ha vinto in casa dell’Atletico Madrid e sta dominando il proprio girone, nel quale sembra avere già ipotecato la qualificazione. Molto più complicata la situazione del Manchester United in un girone incertissimo: la rimonta che ha gelato l’Atalanta ha rimesso in linea i Red Devils, ma se Klopp imiterà il primo tempo della Dea, Manchester United Liverpool potrebbe sorridere nettamente agli ospiti…

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Liverpool sarà garantita sui canali di Sky Sport, che trasmette il campionato inglese in esclusiva per l’Italia. Di conseguenza ricordiamo anche la diretta streaming video che sarà riservata agli abbonati tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED LIVERPOOL

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Manchester United Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer potrebbe schierare i Red Devils con il 4-2-3-1: De Gea in porta; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof e Shaw che dovrebbero formare la difesa a quattro davanti a lui; in mediana Pogba con uno fra McTominay e Fred; dubbi anche sulla trequarti, ma con Sancho, Fernandes e Rashford che potrebbero essere titolari dietro a Cristiano Ronaldo. Per il Liverpool invece disegniamo un 4-3-3 con Alison in porta; davanti a lui i quattro difensori Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip e Robertson; in mediana Milner, Henderson, Keita e Fabinho si giocano tre maglie, mentre in attacco potremmo vedere il classico tridente con Salah, Firmino e Mané e con Diogo Jota prima alternativa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Manchester United Liverpool in base alle quote offerte da Snai. Gli ospiti sembrano leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a 2,95 sul segno 1 in caso di vittoria del Manchester United e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.



