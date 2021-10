Video/ Atletico Madrid Liverpool (2-3) highlights e gol: con i Reds non ci si annoia!

Quando il Liverpool scende in campo per affrontare le big d’Europa non ci si annoia mai, esattamente come nella gara di Anfield contro il Milan i Reds danno spettacolo all’Estadio Metropolitano di Madrid dove li attendeva l’Atletico di Simeone. La gara, valevole per la terza giornata del gruppo B di Champions League 2021-22 e che metteva in palio il primo posto, ha premiato gli ospiti che la spuntano con il risultato di 2-3. Novanta minuti in cui è successo di tutto: gli uomini di Klopp partono a mille e prima ancora di arrivare al quarto d’ora sono già avanti di due gol: Salah si accentra dalla fascia destra, lascia sul posto tre avversari e la piazza all’angolino con lo zampino – nel vero senso della parola – che disorienta Oblak.

Probabili formazioni Zenit Juventus/ Quote, Allegri conferma Kean insieme a Morata?

Ufficialmente il gol viene assegnato all’egiziano anche se diverse testate lo hanno dato al centrocampista inglese. Nessun dubbio invece sulla paternità del raddoppio: dopo una serie di respinte il pallone arriva dalle parti di Naby Keita che non ci pensa due volte a scaraventarlo in rete. La gara sembra già finita ma i padroni di casa si esaltano sempre di fronte alle difficoltà e dimostrano – qualora ce ne fosse ancora bisogno – di avere gli attributi rimontando con Griezmann, autore di una doppietta.

Probabili formazioni Manchester United Atalanta/ Quote, Duvan Zapata torna titolare

IL SECONDO TEMPO

Il francese sarà protagonista nel bene e nel male, perché a inizio ripresa si farà espellere colpendo Firmino al volto con i tacchetti dello scarpino, un intervento da rosso diretto per l’arbitro Siebert che lo manda in anticipo negli spogliatoi. Con l’uomo in più il Liverpool torna ad attaccare a testa bassa e a un quarto d’ora dal novantesimo si procura un calcio di rigore quando Hermoso si disinteressa inspiegabilmente del pallone e abbatte Diogo Jota all’interno dell’area. Dal dischetto va Salah che spiazza uno specialista come Oblak e riporta avanti i suoi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Riscatto Inter, Milan ancora ko, manita Real

Poco dopo il VAR cancella il penalty in favore dell’Atletico Madrid, il contatto tra lo stesso Jota e Giménez, giudicato in un primo momento irregolare dal fischietto tedesco, viene poi considerato non falloso dopo la review al monitor. Una decisione che fa imbufalire i campioni di Spagna costretti ad alzare bandiera bianca. Sconfitta che rimette in discussione anche il secondo posto alla luce della vittoria del Porto contro il Milan – che sembra fuori dai giochi pure per quanto riguarda il ripescaggio in Europa League.

VIDEO ATLETICO MADRID LIVERPOOL 2-3, IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 2-3 (2-2)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Kondogbia (46′ Giménez), Hermoso (80′ Llorente); Lemar (80′ Suarez), De Paul (80′ Renan Lodi), Koke, Carrasco; Griezmann, Joao Felix (80′ A. Correa). All. Diego Simeone.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson Becker; Alexander-Arnold (85′ Joe Gomez), Matip, Van Dijk, Robertson; Naby Keita (46′ Fabinho), Henderson, Milner (63′ Oxlade-Chamberlain); Salah (90’+2′ Neco Williams), Firmino, Mané (62′ Diogo Jota). All. Jurgen Klopp.

ARBITRO: Daniel Siebert (GER).

AMMONITI: 59′ Milner (L), 63′ Alexander-Arnold (L), 90’+5′ Suarez (AM).

ESPULSO: 52′ Griezmann (AM)

RECUPERO: 2′ pt, 6′ st.

MARCATORI: 8′ e 78′ rig. Salah (L), 13′ Naby Keita (L), 20′ e 34′ Griezmann (AM).

CLICCA QUI PER IL VIDEO ATLETICO MADRID LIVERPOOL (da sky)

LEGGI ANCHE:

Video/ Juventus Roma (1-0) gol e highlights: Kean piega i giallorossi (Serie A)Video/ Sassuolo Inter (1-2) gol e highlights, ribaltone e polemiche (Serie A)Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna Sarri

© RIPRODUZIONE RISERVATA