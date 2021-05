Diretta Manchester United Liverpool/ Streaming video tv: probabili formazioni del derby

DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: TORNA IL DERBY

Manchester United Liverpool dovevano affrontarsi dieci giorni fa, lo fanno in diretta dallo stadio Old Trafford alle ore 20:15 (alle 21:15 in Italia) di oggi, giovedì 13 maggio 2021. Si recupera stasera il match della trentaquattresima giornata di Premier League. Il cosiddetto derby d’Inghilterra era stato rinviato a causa di un’accesa protesta culminata con un’invasione di campo. Non è stato facile trovare una data, della quale peraltro i padroni di casa non sono affatto felici, visto che hanno dovuto recuperare anche il match con il Leicester, quindi si ritrovano a giocare due partite nel giro di tre giorni. La sconfitta di due giorni fa dei Red Devils ha praticamente consegnato il titolo ai rivali cittadini, anche se comunque il discorso era già chiuso. Per i Reds è una partita comunque importante perché, complice la sconfitta a sorpresa di ieri sera del Chelsea contro l’Arsenal, c’è ancora una piccola speranza di conquistare il quarto posto. Dunque, serve una vittoria per tenere accesa la speranza di fare un miracolo.

Il Liverpool è al sesto posto con 57 punti, uno in più rispetto al Tottenham, due su Arsenal ed Everton. Con una vittoria scavalcherebbero il West Ham al quinto posto. Invece il Manchester United con i suoi 70 punti è già certo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, quindi devono pensare solo ad arrivare nel migliore dei modi finale di Europa League contro il Villareal, in programma il 26 maggio, visto che ormai in Premier League i discorsi per loro sono chiusi.

COME SEGUIRE LA PARTITA IN DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv di Manchester United Liverpool sarà trasmessa da Sky Sport, che manda in onda in esclusiva per ogni giornata le migliori partite della Premier League. Appuntamento sul canale 203 (Sky Sport Football), con telecronaca di Massimo Marianella. Ma gli abbonati alla televisione satellitare possono usufruire anche la diretta streaming video della partita, a disposizione come al solito attraverso il servizio Sky Go, disponibile per pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED LIVERPOOL

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Manchester United Liverpool, partiamo dai padroni di casa. Ole Gunnar Solskjaer ha deciso di cambiare ancora una volta la squadra. Quindi, dovrebbero tornare titolari Edinson Cavani, Bruno Fernandes, Paul Pogba e Marcus Rashford. Non possiamo dire lo stesso di Harry Maguire, che è infortunato, di conseguenza in difesa ci saranno Eric Bailly e Victor Lindelof. Jurgen Klopp invece dovrebbe puntare su Roberto Firmino in attacco al posto di Diogo Jota, ma il ballottaggio è ancora in corso. In difesa invece va di necessità virtù, improvvisando con Nathaniel Phillips e Fabinho, visto che Ozan Kabak non è ancora disponibile e che Virgil van Dijk non riesce a rientrare (neppure per gli Europei). Soliti problemi di infermeria che hanno caratterizzato e condizionato la stagione.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda il pronostico su Manchester United Liverpool, ecco qual è la situazione alla luce delle quote offerte dall’agenzia Snai. C’è tutto sommato equilibrio, anche se gli ospiti sono considerati i favoriti, alla luce del fatto che questa partita è ancor più importante per loro. Quindi il segno 2 vale 2,30 la posta in palio, mentre per il segno 1 si sale a 2,85. Questo vuol dire che l’ipotesi più remunerativa è il pareggio, visto che il segno X è quotato a 3,65.



