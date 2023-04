DIRETTA/ Manchester United Siviglia (risultato 2-0) streaming video tv: Sabitzer bis!

DIRETTA MANCHESTER UNITED SIVIGLIA (RISULTATO 2-0): SABITZER ANCORA

Serata magica del Manchester United che trova il raddoppio sfruttando una difesa del Siviglia assolutamente da rivedere perdendo un pallone nella zona mediana del campo con Martial che vola partendo da posizione centrale e poi vedendo un inserimento senza palla ancora di Sabitzer che è bravissimo a freddare Bono sotto porta e portare i suoi sul doppio vantaggio. Manchester United che domina all’Old Trafford. Cartellino giallo per Rakitic, ma non è l’unico vista l’ammonizione di Montiel, autore dell’ultimo gol dell’Argentina in finale contro la Francia.

Colpo di testa di Casemiro al termine di una buonissima azione della formazione rossa con il pallone che viene bloccato facilmente dal portiere avversario. Si salva dal tris il Siviglia. Cartellino giallo ancora per il Siviglia con Lamela che si iscrive nel tabellino. Giallo e diffida per Bruno Fernandes, che non ci sarà al ritorno. Finisce il primo tempo con il risultato di 2-0 dopo 45 minuti di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA MANCHESTER UNITED SIVIGLIA (RISULTATO 1-0): SABITZER!

Passano solamente 30 secondi ed il Manchester Unitedd si porta subito sopra contro la formazione spagnola con l’inserimento di Sancho e palla perfetta di Antony ma c’è un problema: bandierina del guardalinee alzata ed è tutto da annullare. Red Devils che passano in vantaggio solamente per pochi secondi, salvo poi vedere il tabellino indicare ancora il risultato di 0-0. Inglesi che hanno decisamente iniziato meglio rispetto agli avversari. United che flirta con il gol con la conclusione mancina di Antony che fa volare il portiere avversario e mette in corner.

Sugli sviluppi del calcio d’angolo la formazione spagnola allontana e Manchester che rimane sempre in zona offensiva. Martial si sta muovendo molto bene in questi minuti cercando di non far rimpiangere il grande ex Marcus Rashford. Si sblocca la gara con la rete di Sabitzer ex Lipsia sull’assist magnifico del portoghese Bruno Fernandes. L’austriaco ha tutto il tempo per guardare il portiere e sparare con il mancino un tiro imprendibile vista anche la deviazione di Marcao. (Marco Genduso)

DIRETTA MANCHESTER UNITED SIVIGLIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano solo pochi minuti alla diretta di Manchester United Siviglia. I Red Devils hanno iniziato la loro Europa League perdendo in casa contro la Real Sociedad, ma poi hanno vinto le altre cinque partite con ben quattro clean sheet; qualificazione comunque ai playoff, dove Erik Ten Hag ha fatto il capolavoro facendo 2-2 al Camp Nou e poi eliminando il Barcellona in rimonta, con la vittoria per 2-1 a Old Trafford. Tutto molto più facile per il Manchester United negli ottavi, con 4-1 interno al Betis poi battuto (1-0) anche al Villamarin.

Il Siviglia, specialista di Europa League, ci arriva dalla Champions: girone flop con appena 5 punti, doppio poker incassato in casa da Manchester City e Borussia Dortmund e un totale di 12 gol subiti, riuscendo però a chiudere davanti al Copenaghen battuto 3-0 al Sanchez Pizjuan. Al “piano di sotto”, solo vittorie casalinghe e sconfitte in trasferta: tuttavia, i 3-0 e 2-0 su Psv Eindhoven e Fenerbahçe sono bastati per garantirsi una doppia qualificazione fino a quarti, e ora attenzione agli andalusi. Vedremo cosa succederà sul terreno di gioco di Old Trafford: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, la diretta di Manchester United Siviglia sta finalmente per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER UNITED SIVIGLIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Manchester United Siviglia ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza. Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Manchester United Siviglia in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

MANCHESTER UNITED SIVIGLIA: INGLESI SUPER FAVORITI!

Manchester United Siviglia, in diretta giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21.00 presso l’Old Trafford di Manchester, sarà una gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Crocevia fondamentale per le stagioni delle due squadre, con i Red Devils nettamente favoriti per strappare il pass per le semifinali.

Il Manchester United arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato due squadre spagnole: il Barcellona ai sedicesimi di finale e il Betis Siviglia agli ottavi. Il Siviglia, in lotta per evitare la retrocessione in Liga, ha avuto la meglio su Psv Eindhoven e Fenebahce, confermando la sua indole europea.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED SIVIGLIA

Ten Hag e Mendilibar alle prese con gli ultimi dubbi della vigilia, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Manchester United Siviglia. Partiamo dagli inglesi, il modulo è il consueto 4-2-3-1: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Martinez, Malacia, McTominay, Fernandes, Antony, Sabitzer, Sancho, Rashford. Passiamo adesso agli andalusi, schierati nella stessa maniera: Dmitrovi, Navas, Bade, Gudelj, Acuna, Fernando, Gueye, Suso, Lamela, Gil, En Nesyri.

