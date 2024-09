DIRETTA MANCHESTER UNITED TWENTE, LUCI AD OLD TRAFFORD

L’Old Trafford ospita una squadra olandese nella prima giornata di Europa League. La diretta Manchester United Twente sarà la gara inaugurale di questo nuovo format della competizione per le due formazioni in questo mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 21:00.

Video Manchester United Liverpool (0-3)/ Gol e highlights: bis di Luis Diaz (Premier League 1 settembre 2024)

I Red Devils sono undicesimi in campionato dopo 5 partite con altrettanti gol fatti e subiti oltre ad avere 7 punti. In EFL Cup è arrivata una vittoria convincente per 7-0 contro il Barnsley mentre ad inizio stagione sono stati fatali i rigori in Community Shield.

Il Twente invece ha giocato (e perso) il playoff per l’ingresso in Champions League contro il Salisburgo. In Eredivise inizio molto positivo per i biancorossi che hanno conquistato 11 punti in 6 partite frutto di 12 gol fatti e 5 subiti.

DIRETTA/ Manchester United Liverpool (risultato finale 0-3): Alisson ferma Zirkzee! (1 settembre 2024)

DIRETTA MANCHESTER UNITED TWENTE, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO TV

Dove vedere la diretta Manchester United Twente: il match di Europa League sarà tra quelli trasmessi su Sky.

Con l’abbonamento potrete anche godere dell’applicazione Sky Go che potrà essere scaricata ovunque tra smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED TWENTE

Ci siamo, le probabili formazioni della diretta Manchester United Twente racconteranno cosa ne sarà di questo match. I Red Devils scenderanno in campo col 4-2-3-1 con Onana in porta e il quartetto Mazraoui, De Ligt, Lisandro Martinez e Diogo Dalot in difesa. A centrocampo coppia Mainoo-Eriksen mentre Diallo, Bruno Fernandes e Garnacho supporteranno Zirkzee.

Calciomercato Lazio news/ 10 milioni di distanza per Samardzic, Lotito vuole Greenwood (25 giugno 2024)

Anche per quanto riguarda il Twente l’assetto tattico è il medesimo. Tra i pali ci sarà Unnerstall con van Rooij, Hilgers, Bruns e Salah-Eddine proni in difesa. Regeer e Eiting daranno equilibrio alle trequarti formata da Rots, Steijn e van Bergen. Unica punta Lammers.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MANCHESTER UNITED TWENTE

Chi partirà favorito per le quote per le scommesse Manchester United Twente? Secondo i bookamkers sono naturalmente i padroni di casa ad avere sulla carta più chance di vincere a 1.30. A 8.50 il 2 fisso mentre la X a 6.

Probabile invece che entrambe le squadre vadano a segno con il Gol a 1.80 e il No Gol 1.95. Tenend conto della soglia 2.5, Over e Under sono rispettivamente a 1.44 e 2.75.