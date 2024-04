Diretta/ Mantova Legnago Salus (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (28 aprile 2024, Serie C)

DIRETTA MANTOVA LEGNAGO SALUS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Mantova Legnago Salus vede scendere in campo le formazioni allenate da mister Possanzini e Donati. I due ex calciatori stanno realizzando una grande stagione in panchina. Mantova che ha già ottenuto con anticipo la promozione in serie B; Legnago che invece ha sorpreso tutti con 55 punti in campionato raccolti nelle 37 partite giocate. La sfida di oggi è sicuramente importante per la capolista nel tentativo di salutare il campionato davanti al proprio pubblico al meglio; il momento non è dei migliori con la vittoria che manca ormai dal 16 Marzo.

La sfida di quest’oggi vedrà scendere in campo i due bomber, autori di 13 reti ciascuno. Stiamo ovviamente parlando di Galuppini e Rocco. I due centravanti, rispettivamente Mantova e Legnago, stanno realizzando una grande stagione e timbrando il cartellino quest’oggi potrebbero salire sul podio della classifica capocannonieri che vede al primo posto Lescano. (Marco Genduso)

DIRETTA MANTOVA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere i festeggiamenti del Mantova vincitore del Girone A si potrà seguire la diretta Mantova Legnago Salus sui canali Sky e in streaming con NOW TV e Sky GO. Si potrà seguire la diretta testuale con noi che racconteremo le migliori azioni della partita e aggiorneremo costantemente il risultato.

MANTOVA LEGNAGO SALUS: I TESTA A TESTA

Immergiamoci nella diretta di Mantova Legnago Salus andando a scoprire i testa a testa delle due squadre che finora contano la bellezza di dieci sfide prima di questa. La favorita del pronostico è l’equilibrio, infatti sono quattro i pareggi registrati nel corso degli anni da queste due squadre. Poi quattro vittorie per il Mantova e due vittorie per gli odierni ospiti. Di solito il Mantova quando vince lo fa con due gol, nell’ultima uscita infatti ha vinto per 2-1 contro il Legnago con le reti di Redolfi e Galuppini a superare la prima rete di Rocco.

Invece il 2-0 della penultima partita è stato realizzato da Paudici e da Checchi, due giocatori che purtroppo non militano più tra le fila del Mantova, infatti stiamo parlando del 2021. Detto ciò vi invitiamo a non abbandonare questa pagina poiché nell’attesa del fischio di inizio vedremo anche le statistiche con la quale le due squadre si sfideranno la diretta di Mantova Legnago Salus sta per entrare nel vivo! (agg. Gianmarco Mannara)

MANTOVA LEGNAGO SALUS: RISULTATO SCONTATO?

Scende in campo la Serie C con la diretta Mantova Legnago Salus che chiuderà, alle ore 1830, il campionato regolare delle due squadre impegnate nella partita. Il Mantova ha già ampiamente vinto il campionato e ha rallentato il suo ritmo perdendo tre delle ultime cinque partite in cui non è neanche mai arrivata la vittoria. Nell’ultima giornata, gli uomini di Possanzini hanno perso una partita rocambolesca in casa della Lumezzane con un 4 a 3 clamoroso.

Situazione distesa anche in casa Legnago Salus con i veneti al sesto posto e senza la possibilità di superare l’Atalanta U23 per il quinto posto. Una vittoria andrebbe a confermare il sesto posto del Legnago che si trova a 55 punti con due lunghezze di vantaggio sul Giana Erminio. La scorsa giornata è arrivato un deludente pareggio contro l’Alessandria ultima in classifica che ha compromesso ogni speranza per il quinto posto.

MANTOVA LEGNAGO SALUS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Parliamo delle probabili formazioni della diretta Mantova Legnago Salus di Serie C valevole per la 38esima e ultima partita del Girone A. Davide Possanzini potrà cambiare e sperimentare forte della classifica favorevole ed un campionato già vinto da diverse giornate. A centrocampo potrebbe esserci ancora un ottimo minutaggio per il classe 2002 David Wiesier in ballottaggio con Fedel e Muroni per due maglie.

Per Massimo Donati la situazione è molto simile e prevedere le sue scelte sarà un esercizio molto complicato. Rocco è l’unico sicuro di una maglia da titolare in attacco con un grosso ballottaggio che coinvolge Svidercoschi, Mbakogu e Buric pronti ad affiancare il capocannoniere della squadra.

MANTOVA LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Approfondiamo il discorso legato alle quote della diretta Mantova Legnano Salus attraverso Pokerstars: a 1,47 è quotata la vittoria dei padroni di casa che partono con il favore del pronostico. Sale a 6,00 la quota per una vittoria degli ospiti mentre il pareggio è dato a 3,90.











