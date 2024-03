DIRETTA/ Mantova Fiorenzuola (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 16 marzo 2024)

DIRETTA MANTOVA FIORENZUOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, la diretta Mantova Fiorenzuola sta per avere inizio. Le squadre si sono affrontate nella loro storia per sedici volte con otto pareggi, sei vittorie dei biancorossi e due successi rossoneri. Il totale dei gol sorride al Mantova con 27 reti contro le 18 del Fiorenzuola. Ora andiamo a vedere nel dettaglio i testa a testa delle due compagini iniziando dall’andata quando il Mantova riuscì a vincere in trasferta per 3-2 dopo tre pareggi consecutivi dal 2019 al 2022 rispettivamente per 3-3, 0-0 e 1-1.

L’ultima vittoria del Fiorenzuola è datata addirittura 1999 ed era la 26esima giornata della Serie C. Le due squadre si sono quasi sempre affrontate in Serie C tranne nel 2019-2020 quando militavano in Serie D. La vittoria con lo scarto maggiore è quella del Mantova per 3-0 nel 2001 mentre la partita con il maggior numero di gol è il 3-3 che abbiamo già citato del 2019.(aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA MANTOVA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Mantova Fiorenzuola servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowRv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

OSPITI IN ZONA PLAY-OUT

Mantova Fiorenzuola è in diretta dallo stadio Danilo Martelli naturalmente di Mantova, con fischio d’inizio alle ore 16:15 di sabato 16 marzo: si gioca per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone A 2023-2024. Si affrontano due squadre in piena lotta per i rispettivi obiettivi stagionali: da una parte la capolista che, con nove punti di vantaggio sul Padova secondo della classe, è decisa ad allungare ancora per ipotecare la promozione diretta in Serie B, traguardo quantomai inaspettato ad inizio stagione ma che a questo punto sarebbe meritato. Il Mantova infatti è in testa per quanto riguarda i punti, i gol fatti e quelli subiti. I punti totalizzati in 31 partite sono ben 74 che certificano la potenza di questa formazione mentre le reti realizzate risultano essere 63 con 20 quelle subite. Grande merito va dato in zona offensiva all’attaccante Galuppini che quest’anno è riuscito a realizzare 13 gol.

Per gli ospiti emiliani del Fiorenzuola, invece, l’obiettivo salvezza è ancora tutto da guadagnare: al momento, infatti, gli emiliani stazionano a quota 30 punti, in piena zona play-out ma con buone speranze dopo il successo ottenuto contro l’Atalanta Under 23, considerando inoltre che c’è ancora una partita da recuperare per il Fiorenzuola. Le reti realizzate sono 31 mentre 50 quelle subite. Proprio il dato difensivo è quello da evidenziare come tasto dolente, in quanto gli emiliani risultano essere la squadra ad aver subito più marcature in questo campionato con netto distacco dalla formazione al penultimo posto. Da questo punto di vista rischia di non esserci partita, ma sarà davvero così? La risposta arriverà dal campo con la diretta di Mantova Fiorenzuola…

QUOTE E PRONOSTICO

Quali quote Snai ha assegnato alla diretta Mantova Fiorenzuola? Andiamo ad analizzarle per fare un pronostico. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra biancorossa vi farebbe guadagnare 1,25 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 4,75 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 9,25 volte la somma messa sul piatto.











