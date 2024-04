DIRETTA/ Lumezzane Mantova video streaming tv: ecco la storia del derby lombardo (Serie C, 20 aprile 2024)

DIRETTA LUMEZZANE MANTOVA: IL TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Lumezzane Mantova vado a scendere in campo due formazioni che quest’oggi si affrontano per la decima volta nella propria storia. La prima volta che le due squadre si sono affrontate risulta essere il 24 ottobre con il successo del Mantova in trasferta con il pirotecnico risultato di 2-4. Tra le file da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 28 Febbraio 2016. Vittoria Lumezzane con il risultato di 3-2. Sblocca la partita il difensore attualmente in forza al Catania Rapisarda.

Video/ Mantova Vicenza (1-2) gol e highlights: gara subito chiusa da Ronaldo! (Serie C, 14 aprile 2024)

Raddoppio da parte di Manuel Sarao prima del doppio colpo del Mantova firmato da Gonzi e Marchi. In extremis il Lumezzane ad avere la meglio grazie alla zampata vincente di Varas. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata terminata con il risultato di 1-0. Il gol decisivo per il Mantova è stato firmato dal solito Galuppini. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Mantova Vicenza (risultato finale 1-2): Galuppini sfiora il pareggio (Serie C, 14 agosto 2024)

DIRETTA LUMEZZANE MANTOVA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Non bisognerà per forza recarsi allo Stadio per assistere alla diretta di Lumezzane Mantova: si potrà vedere dal salotto di casa grazie ad un abbonamento Sky andando sul canale Sky Calcio Chi non dovesse avere a portata di mano una tv potrà comunque seguire la diretta streaming video di Lumezzane Mantova con l’app Sky Go e Now Tv, grazie a uno smartphone o a un pc.

LA PRESENTAZIONE

Partita affrontata con toni diversi dalle due formazioni la diretta tra Lumezzane Mantova, che si gioca oggi sabato 20 aprile 2024 alle ore 18.30. Bresciani ancora sulla linea di confine della zona play off del girone A, il Lumezzane è reduce da una sconfitta nel derby lombardo contro la Pro Sesto che ha complicato i piani di un piazzamento nella top 10, con una sola lunghezza di vantaggio al momento sulla Pro Patria undicesima.

Diretta/ Pro Sesto Lumezzane (risultato finale 2-1): Toci e Sala decisivi ((Serie C, 13 aprile 2024)

Il Mantova ha già festeggiato la promozione in serie B dopo aver letteralmente dominato il campionato conquistando con largo anticipo il ritorno nella serie cadetta dopo quattordici anni. Fisiologico il rilassamento visto nelle ultime settimane, il Mantova ha subito due sconfitte consecutive negli ultimi impegni, compreso il match casalingo contro il Vicenza, con il match col Lumezzane che potrà essere utile per ritoccare in alto il punteggio in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE MANTOVA

Per far passare il tempo incominciamo a vedere come saranno le probabili formazioni della diretta Lumezzane Mantova. Il Lumezzane, di mister Arnaldo Franzini si organizzerà con uno spregiudicato 4-3-1-2. Scenderà in campo con una formazione classica: Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Moscati, Taugourdeau, Ilari; Poledri; Capelli, Spini. Dal canto suo un Mantova in festa e con la testa alla Serie B riproporrà il modulo tattico che ha caratterizzato la cavalcata dei ragazzi di Davide Possanzini. Ecco come sarà il 4-2-3-1 che inizierà la partita: Festa; Fedel, Redolfi, Brignani, Panizzi; Burrai, Trimboli; Fiori, Giacomelli, Mensah; Galuppini.

QUALI QUOTE SCOMMETTERE SU LUMEZZANE MANTOVA?

Prima di lasciarci, vogliamo dare qualche indicazione per gli amanti delle scommesse che potranno puntare sulla diretta Lumezzane Mantova. Per farlo andiamo scoprire le quote di Snai su questa sfida. Le quote sono molto equilibrate ma il Lumezzane è visto come favorito a 2.30, il pareggio è la quota più improbabile a 3.90, mentre la vittoria del Mantova è quotata 2.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA