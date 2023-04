Diretta/ Pro Vercelli Mantova (risultato 0-0) streaming video tv: spunto di Rojas!

DIRETTA PRO VERCELLI MANTOVA: FASE INIZIALE DEL MATCH

In Piemonte la partita tra Pro Vercelli e Mantova è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere i padroni di casa guidati da mister Gardano a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in avanti con lo spunto di Rojas al 10′. Intanto l’arbitro ha già ammonito Anastasio al 4′ tra i calciatori della Pro Vercelli.

DIRETTA/ Pordenone Pro Vercelli (risultato finale 0-1): la decide Anastasio

Ecco le formazioni ufficiali: PRO VERCELLI (4-2-3-1) – Valentini, Clemente, Cristini, Perrotta, Anastasio; Calvano, Louati; Iotti, Rojas, Laribi; Arrighini. A disposizione: Rizzo M., Lancellotti, Vaccarezza, Corradini, Gatto, Costanzo, Gheza, Vergara, Rizzo N., Macanthony, Guindo, Contaldo, Saco. All.: Gardano. MANTOVA (4-3-3) – Tosi, Fazzi, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Guccione, Bocalon, Mensah. A disposizione: Chiorra, Malaguti, Matteucci, Iotti, Conti, D’Orazio, Pedone, Fontana, Agbugui, Silvestro, Padella, Rodriguez, Yeboah. All.: Mandorlini. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Mantova Renate (risultato finale 3-1): doppio Bocalon, è rimonta!

PRO VERCELLI MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Mantova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pro Vercelli Mantova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pro Vercelli Arzignano (risultato finale 1-0): decide Laribi!

LE STATISTICHE

Quello che manca è solo il fischio d’inizio e poi la diretta Pro Vercelli Mantova sarà realtà. L’attesa però è ancora viva ed è il momento ideale per dedicarsi alla lettura delle statistiche. I piemontesi sono stati protagonisti di una stagione abbastanza equilibrata come si può notare dai punti: 22 conquistati in casa, 23 in trasferta. Questo gap misero viene raccontato dalle statistiche relative ai gol: se la Pro subisce di più in casa (24 a 21), è anche vero che è in trasferta che realizza la maggior parte delle reti (20 a 18).

I biancorossi invece dimostrano come giocare a Mantova sia più redditizio. D’altronde su 42 punti, 28 sono arrivati in casa contro 14 raccolti in trasferta. Di gran lunga più facile da sorprendere la difesa mantovana lontano da casa dove sono stati subiti 35 dei 59 gol totali. Sono invece 7 in più le reti realizzate in casa (26 a 19). (Aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PRO VERCELLI MANTOVA: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta tra Pro Vercelli e Mantova soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni.Sono cinque le sfide disputate tra piemontesi e lombardi, gare sempre equilibrate ma lo storico sorride alla compagine ospite: su 5 partite, 4 pareggi e 1 vittoria dei biancorossi.

Il primo doppio confronto tra Pro Vercelli e Mantova risale al 9 novembre 2003: pareggio per 1-1. Stesso esito nella gara di ritorno, terminata 0-0. Nella stagione scorsa la gara d’andata del Piola è terminata 1-1, mentre la gara di ritorno ha visto prevalere il Mantova per 3-0: reti di Gerbaudo, Monachello e Guccione. La gara d’andata dell’11 dicembre del 2022 è terminata con uno spettacolare 3-3. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA PRO VERCELLI MANTOVA: PIEMONTESI FAVORITI!

Pro Vercelli Mantova, in diretta alle ore 14.30 di domenica 16 aprile 2023 allo Stadio Silvio Piola di Vercelli, è una gara valida per la 37° giornata del girone A di Serie C. Scontro diretto per la salvezza tra due squadre divise da appena tre punti: ci si gioca tutto!

La Pro Vercelli è quattordicesima con 45 punti, frutto di dodici vittorie, nove pareggi e quindici sconfitte. Due successi di fila per i piemontesi: 1-0 contro l’Arzignano e 0-1 contro il Pordenone. Il Mantova, invece, occupa il quindicesimo posto con 42 punti, raccolti grazie a undici vittorie, nove pareggi e sedici sconfitte. Anche per i biancorossi sei punti nelle ultime due: 0-2 contro l’Albinoleffe e 3-1 contro il Renate.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI MANTOVA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori della diretta Pro Vercelli e Mantova, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai piemontesi, confermato il 4-2-3-1: Valentini, Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio, Louati, Calvano, Laribi, Rojas, Lotti, Arrighini. Passiamo adesso ai biancorossi, Mandorlini sceglie il 4-3-3: Tosi, Fazzi, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli, Messori, De Francesco, Gerbaudo, Guccione, Bocalon, Mensah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Pro Vercelli favorito sul Mantova secondo i principali bookmakers. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse fornite da Goldbet: la vittoria della Pro Vercelli è a 1,99, il pareggio è dato a 3,05, mentre il successo del Mantova è a 3,60. Passiamo adesso alle quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,92 e Over 2,5 a 1,77. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,92 e 1,77.











© RIPRODUZIONE RISERVATA