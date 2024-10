DIRETTA MANTOVA PALERMO, SFIDA PER I PLAYOFF

Si gioca per i playoff nella diretta Mantova Palermo che sarà valida per l’undicesima giornata di Serie B. In campo scenderanno due squadre separate da soli tre punti e con lo stesso sogno stagionale. Sta rallentando il Mantova di Possanzini che non vede la vittoria da quattro giornate e ha perso anche l’ultima in casa della Sampdoria. Meglio il Palermo di Dionisi che è riuscito a vincere la prima partita casalinga della stagione contro la Reggiana e si trova attualmente in piena zona playoff.

DIRETTA MANTOVA PALERMO, STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Mantova Palermo sarà necessario essere abbonati a DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà, passo dopo passo, lo svolgimento della partita con aggiornamenti continui e costanti.

MANTOVA PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per approfondire ulteriormente questo match andiamo a vedere anche le probabili formazioni. Possanzini schiera il suo Mantova con un 4-2-3-1 con Mancuso unica punta sostenuto da una trequarti formata da Bragantini, Aramu e Ruocco. Trimboli e Burrai agiranno in mediana davanti ad una difesa composta da Maggioni, Brignani, Redolfi e Bani a difesa della porta di Festa.

4-3-3, invece, per il Palermo di Dionisi che manderà ancora in campo una difesa composta da Diakité, Nedelcearu, Nikolaou e Lund con Gomes, Segre e Verre chiamati a fare un grande lavoro di filtro a centrocampo. Il lavoro offensivo sarà ancora affidato ad Herny che avrà l’appoggio di Insigne e Di Francesco sulle fasce.

MANTOVA PALERMO, LE QUOTE

Passiamo anche alle quote della diretta Mantova Palermo andando a vedere le proposte di Sisal per questa partita. A 2,70 è quotata la vittoria dei padroni di casa mentre il 2 per i siciliani scende a 2,60 e il pareggio X arriva fino a 3,25.