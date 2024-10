DIRETTA PALERMO REGGIANA, MANCA ANCORA LA VITTORIA CASALINGA

La diretta Palermo Reggiana in programma alle ore 17:15 di sabato 26 ottobre 2024 come gara della decima giornata del campionato di Serie B 2024/2025 presso lo Stadio Renzo Barbera ci offre uno spunto molto interessante dal punto di vista dei rosanero. I siciliani non sono infatti ancora riusciti ad ottenere un successo tra le mure amiche davanti ai propri tifosi e questa sfida potrebbe essere l’occasione giusta da cogliere per invertire il trend, così come dichiarato anche da Federico Di Francesco in un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club.

Diretta/ Reggiana Frosinone (risultato finale 2-0): decide la doppietta di Vido (Serie B, 20 ottobre 2024)

La Reggiana non ha però alcuna intenzione di svolgere il ruolo di vittima sacrificale puntando anzi a confermare la vittoria conquistata nello scorso turno contro il Frosinone e per una delle due compagini i tre punti potrebbero garantire una svolta, oltre a potersi staccare in classifica visto che entrambe detengono 12 punti ciascuna. Ricordiamo infine che la direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Luca Massimi, proveniente dalla sezione AIA di Termoli, con Vecchi e Catallo come assistenti mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Ubaldi ed al VAR ci sarà Minelli, assistito da Longo.

DIRETTA/ Modena Palermo (risultato finale 2-2): Caldara trova il pari! (Serie B, 19 ottobre 2024)

DIRETTA PALERMO REGGIANA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Palermo Reggiana sarà come di consueto garantita in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie B per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Chi possiede un regolare abbonamento alla piattaforma potrà dunque guardare la gara live accedendo al sito via streaming dal browser del proprio pc oppure usufruire dell’applicazione dedicata e seguire il match attraverso tablet o smart phone.

PALERMO REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio d’inizio della diretta Palermo Reggiana, andiamo ora a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte compiute dai due tecnici nelle probabili formazioni. Mister Viali potrebbe decidere di continuare a puntare sul 4-3-2-1 che ha portato al successo per 2 a 0 contro la Juve Stabia anche per questa trasferta con Vido punta centrale a guidare il reparto avanzato con l’aiuto dei suoi compagni Gilma e Marras mentre il centrocampo dovrebbe essere composto da Ignacchiti, Stulac e Sersanti.

Video Palermo Salernitana (0-1)/ Gol e highlights: tiro-cross vincente per Tello! (Serie B 6 ottobre 2024)

Difficile invece che mister Dionisi riconfermi il 4-1-4-1 decidendo piuttosto di modificare la formazione titolare da schierare dal primo minuto: i principali indiziati a prendere un posto in panchina rimangono Le Douaron e Di Mariano, che potrebbero essere rilevati da Roberto Insigne e da Di Francesco ma attenzione pure allo scalpitante Henry, pronto a sostituire Brunori se non dovesse giocare al suo fianco.

PALERMO REGGIANA, LE QUOTE

Infine, proviamo a capire quale sarà il pronostico della diretta Palermo Reggiana tramite le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Stando a Snai, il Palermo è nettamente favorito per ottenere il successo pagando l’1 a 1.75 mentre la Reggiana ha decisamente meno speranze di strappare una vittoria esterna con il 2 quotato a 4.50. Interessante l’x pagato a 3.60 ed anche Bwin pare essere dello stesso avviso offrendo però solo 4.40 per il 2.