Diretta/ Mantova Pergolettese streaming video e tv: scontro salvezza (Serie C)

DIRETTA MANTOVA PERGOLETTESE: EQUILIBRIO!

Mantova Pergolettese, in diretta domenica 10 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio comunale Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Punti fondamentali per la salvezza diretta quelli in palio tra pochi minuti: entrambe le squadre vogliono allontanarsi dalla zona playoff e un pareggio scontenterebbe tutti.

Il sedicesimo posto è occupato dal Trento con 37 punti, sia Mantova che Pergolettese corrono grossi pericoli. I padroni di casa sono quattordicesimi con 39 punti, frutto di 8 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta esterna per 3-1 contro il Renate. Gli ospiti sono messi peggio, situati al quindicesimo posto con 37 punti, raccolti grazie a 9 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte. I gialloblu arrivano a questo appuntamento da due pareggi consecutivi, 1-1 contro la Pro Vercelli e 1-1 contro la Feralpisalò.

DIRETTA MANTOVA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PERGOLETTESE

Continuiamo la nostra analisi della diretta Mantova Pergolettese con le probabili formazioni della sfida che prenderà il via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine biancorossa, in campo con il 4-2-3-1. In porta Marone, linea difensiva formata da Pinton, Milillo, Checchi e Panizzi. In cabina di regia Messori e il talento Militari, mentre sulla trequarti spazio a Guccione, Paudice e Silvestro. In attacco confermatissimo bomber Monachello. Passiamo adesso alla formazione ospite, schierata con il classico 3-5-2: in porta Soncin, pacchetto arretrato composto da Alari, Arini e Lambrughi. Sulle corsie esterne spazio all’ex Napoli Bariti e a Lepore, mentre in mezzo al campo ci saranno Zennaro e Varas ai fianchi di Mazzarani. In attacco spazio a Morello e Guiu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sarà una sfida equilibrata quella tra Mantova e Pergolettese secondo le principali agenzie di scommesse. Le quote dei bookmakers vedono leggermente favorita la formazione di casa, prendiamo come riferimento l’agenzia Eurobet: la vittoria del Mantova è a 2,20, il pareggio a 2,75, mentre la vittoria della Pergolettese è a 3,80. Si prevede una gara molto tattica, come testimoniato dalle quote di Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 1,68 e 2,05. Infine, le quote di Gol e No Gol: 1,75 e 1,95.











