DIRETTA MANTOVA SUDTIROL: LO STORICO

Verso la diretta di Mantova Sudtirol, dobbiamo dire che questa partita è diventata negli ultimi anni una sorta di classico nel campionato di Serie C, infatti si contano appena otto precedenti ufficiali che sono stati tuttavia disputati tutti dalla stagione 2014-2015 in poi. I dati sono dunque tutti molto recenti e ci parlano di un vantaggio per il Sudtirol, che infatti ha raccolto quattro vittorie a fronte di due pareggi e altrettante affermazioni per il Mantova. Dobbiamo inoltre osservare che nel 2014-2015 era arrivato un doppio successo in trasferta, mentre in seguito hanno sempre vinto le squadre in casa o al massimo ci sono stati due pareggi.

DIRETTA/ Sudtirol Piacenza (risultato finale 2-0): altoatesini, ritorno alla vittoria

Gli ultimi due precedenti sono naturalmente quelli relativi allo scorso campionato di Serie C 2020-2021, possiamo allora ricordare che il Sudtirol vinse per 2-1 all’andata a Bolzano mercoledì 11 novembre 2020 mentre al ritorno a Mantova ci fu un pareggio per 1-1 lunedì 8 marzo scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Pro Patria Sudtirol (risultato finale 0-0): clamoroso palo di Rover al 91'!

DIRETTA MANTOVA SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Sudtirol sarà trasmessa su Sky Sport 255, canale disponibile sul satellite (riservato agli abbonati Sky) ma anche al numero 484 del digitale terrestre. La Serie C poi è integralmente su Eleven Sports, il portale che ormai da anni si occupa della terza divisione: la visione del match sarà in diretta streaming video, potrete scegliere se abbonarvi al servizio per l’intera stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, altra opzione possibile.

GLI OSPITI SONO FAVORITI

Mantova Sudtirol, in diretta dallo stadio Danilo Martelli, si gioca alle ore 17:30 di domenica 24 ottobre per la 11^ giornata nel girone A di Serie C 2021-2022. Due squadre con classifica diversa si incrociano oggi pomeriggio: il Mantova, reduce dalla sconfitta di Trieste, è in crisi perchè non vince da 5 partite e ha un disperato bisogno di tornare a farlo, perchè l’obiettivo sarebbe quello di centrare i playoff e invece la realtà del momento ci sta dicendo che i virgiliani si devono preoccupare soprattutto di guardarsi le spalle in chiave salvezza.

Diretta/ Sudtirol Giana Erminio (risultato finale 0-0): Zanellati decisivo

Il Sudtirol invece vola, confermando quanto di buono fatto vedere nelle ultime stagioni: dopo aver battuto il Piacenza gli altoatesini sognano la vetta, complice anche il rallentamento del Padova, e dunque oggi sanno di avere una bella chance da sfruttare. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Mantova Sudtirol, ma prima facciamo un’attenta analisi di quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA SUDTIROL

In Mantova Sudtirol Maurizio Lauro punterà sul 4-3-3, che diventa 4-1-4-1 in fase di spinta: di fatto Messori resta l’unico baluardo a protezione della difesa mentre la posizione di Guccione e Zibert avanza ad affiancare i due esterni sulla trequarti. Qui potrebbero giocare Bertini e Zappa, con un centravanti che uscirà dal ballottaggio tra De Cenco e Piovanello; in difesa invece si va verso la conferma di Milillo e Checchi a protezione del portiere Tosi, con due terzini che sarebbero ancora Pinton e Agbugui.

Il Sudtirol di Ivan Javorcic affronta la trasferta lombarda con un 4-3-1-2 nel quale De Col, Vinetot, Malomo e Fabbri si dispongono a protezione di Poluzzi, mentre a centrocampo dovrebbe tornare titolare Fink che prenderebbe il posto di Emanuele Gatto, andando a formare la consueta mediana con Tait e Broh – uno dei grandi segreti della squadra. Avremo poi un reparto offensivo nel quale Daniele Casiraghi opera sulla trequarti; Candellone e Odogwu sperano di mettere in crisi le scelte del loro allenatore, ma Rover e Fischnaller partono comunque favoriti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA