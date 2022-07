Diretta Maratona dles Dolomites 2022/ Streaming video Rai 2: i percorsi e i big

La diretta della Maratona dles Dolomites 2022 ci terrà compagnia oggi, domenica 3 luglio, fin dalle ore 6.30, quando è in programma la partenza dell’edizione numero 35 della regina delle gran fondo di ciclismo, perché si svolge nello scenario impareggiabile delle Dolomiti. Una meraviglia per chi guarda, sul posto o anche da casa, ma sicuramente anche per chi pedala, pur dovendo fare tanta fatica sulle salite che hanno scritto la storia del Giro d’Italia e del ciclismo in generale, anche quest’anno con la tappa decisiva che è terminata sul Passo Fedaia (che a dire il vero non fa parte del percorso della Maratona dles Dolomites).

Il tema della Maratona dles Dolomites 2022 è il fiore, in ladino ciüf, per richiamare l’importanza della flora nel paesaggio delle Dolomiti e non solo. Michil Costa, storico presidente del Comitato organizzatore e ispiratore della Maratona, riassume con una frase il senso della giornata: “Correre la Maratona è costruire un paesaggio bello dentro di noi, che per una volta spegniamo le auto e accendiamo la nostra voglia di libertà”. L’anno scorso tra gli uomini la vittoria è andata a Fabio Cini, mentre ad imporsi tra le donne è stata l’olandese Marta Maltha: che cosa succederà stavolta nella diretta della Maratona dles Dolomites 2022?

DIRETTA MARATONA DLES DOLOMITES 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Maratona dles Dolomites 2022 sarà garantita in chiaro per tutti fin dalle ore 6.15 e fino a mezzogiorno su Rai 2, naturalmente numero 2 del telecomando. Sarà garantita dunque anche la diretta streaming video della manifestazione, tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA MARATONA DLES DOLOMITES 2022 SU RAPLAY

DIRETTA MARATONA DLES DOLOMITES 2022: I PERCORSI E I BIG

La diretta della Maratona dles Dolomites 2022 sarà come sempre caratterizzata da percorsi meravigliosi. Il più breve è il classico Sellaronda, che misura 55 km con 1780 metri di dislivello con partenza a La Villa e da affrontare in successione il Passo del Campolongo, il Passo Pordoi, il Passo Sella e il Passo Gardena prima dell’arrivo a Corvara. Sempre le stesse località di partenza e arrivo anche per il percorso medio, di 106 km con un dislivello di 3130 metri perché a Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena si aggiungono un secondo passaggio sul Campolongo, il Passo Falzarego/Valparola e infine lo strappo del Mur del Giat.

Infine, il percorso della vera e propria Maratona dles Dolomites 2022 misura 138 km con 4230 metri di dislivello. Fermo restando la partenza da La Villa e l’arrivo a Corvara, rispetto al percorso medio si aggiungono, dopo il secondo passaggio sul Campolongo, il Belvedere di Colle Santa Lucia e soprattutto il Passo Giau, in assoluto la salita più difficile fra tutte queste con il 9,3% di pendenza media su 9,9 km di salita. Infine, la diretta della Maratona dles Dolomites 2022 sarà nobilitata come al solito da tanti campioni dello sport protagonisti: tra gli ex ciclisti spiccano Miguel Indurain e Maria Canins, vincitori entrambi in carriera sia del Giro d’Italia sia del Tour de France. Nel cuore delle Dolomiti tuttavia anche lo sci è protagonista, allora ricordiamo che si cimenteranno oggi in bicicletta anche Manfred Moelgg, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

