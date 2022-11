Diretta Maratona New York 2022/ Streaming video tv: chi sarà il vincitore?

DIRETTA MARATONA NEW YORK 2022: PERCORSO CLASSICO

Oggi, domenica 6 novembre, gli appassionati di atletica (e non solo) seguiranno con la massima attenzione la diretta della Maratona di New York 2022, un evento che sa andare oltre il novero di chi segue normalmente le maratone o l’atletica in generale. Sarà il fascino della Grande Mela, fatto sta che la Maratona di New York è il simbolo di tutte le corse sui 42,195 km, un po’ come Wimbledon per il tennis o Montecarlo per la Formula 1. Inoltre, dopo la cancellazione forzata a causa della pandemia di Coronavirus nel 2020 e la ripartenza per celebrare nel 2021 l’edizione numero 50, ma con molte limitazioni, la diretta della Maratona New York 2022 risiederà anche nel fatto che la corsa tornerà svolgersi con la massima libertà.

Il tracciato sarà quello classico, perché le ricette di successo non vanno cambiate: la partenza della Maratona di New York avviene dal ponte di Verrazzano, a Staten Island, per poi toccare tutti gli altri boroughs della Grande Mela, cioè Brooklyn, Queen, Bronx e Manhattan col tradizionale e suggestivo arrivo a Central Park, contornato dalle bandiere delle nazioni dei partecipanti, che quest’anno saranno circa 50.000, con i campioni più affermati e naturalmente decine di migliaia di amatori, anche dall’Italia. Chi saranno i vincitori della Maratona di New York 2022?

MARATONA NEW YORK 2022 STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv della Maratona di New York 2022 sarà garantita in Italia su Eurosport 2 per gli abbonati. Attenzione però, perché la diretta streaming video della Maratona di New York 2022 sarà garantita anche gratuitamente su Rai Play 2, oltre che agli abbonati su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go oppure Dazn.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA MARATONA NEW YORK 2022 SU RAIPLAY

DIRETTA MARATONA NEW YORK 2022: I PROTAGONISTI

Vediamo adesso quali potrebbero essere i principali protagonisti della diretta della Maratona di New York 2022. In campo maschile (partenza alle ore 15.05 italiane) possiamo citare innanzitutto il vincitore uscente, il keniano Albert Korir, che vinse la Maratona di New York nel 2021 con il tempo di 2h08’22”, ma anche il suo connazionale Evans Chebet e l’etiope Shura Kitata. Ecco poi l’argento olimpico Abdi Nageeye, olandese di origini somale, il brasiliano Daniel Do Nascimiento, il giapponese Suguro Osako, Galen Rupp come nome di punta per gli statunitensi e Daniele Meucci tra gli azzurri, sulla scia del meraviglioso terzo posto dell’anno scorso di Eyob Faniel.

La gara femminile (via alle ore 14.40) potrebbe essere un altro “derby” Etiopia-Kenya, le protagoniste più attese della Maratona di New York 2022 sono infatti la campionessa mondiale di maratona etiope Gotytom Gebrselase e la debuttante, ma campionessa iridata di corsa campestre, cioè la keniana Hellen Obiri. Attenzione anche alla veterana Edna Kiplagat, ma l’outsider potrebbe essere l’israeliana di origini keniane Lonah Chemtai Salpeter.











