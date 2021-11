Diretta Maratona New York 2021/ Streaming video Rai: torna la mitica corsa

DIRETTA MARATONA NEW YORK 2021: ARRIVO A CENTRAL PARK

Oggi, domenica 7 novembre, per tutti gli appassionati di sport un evento da non perdere sarà la diretta della Maratona di New York 2021, un evento che potremmo dire sia più di una “semplice” corsa (posto che nessuna maratona è mai banale), a maggior ragione dopo un anno di pausa forzata a causa della pandemia di Coronavirus, che tra l’altro nel 2020 aveva colpito molto duramente New York. La Grande Mela vuole reagire e tornare il più possibile alla normalità. L’occasione perfetta sarà l’edizione numero 50 della Maratona di New York, che tocca la cifra tonda con due anni di ritardo a causa delle cancellazioni del 2012 (per l’uragano Sandy) e del 2020.

Il fascino della città di New York fa il resto per questa Maratona che vede la partenza dal ponte di Verrazzano, a Staten Island, per poi toccare tutti gli altri boroughs della Grande Mela, cioè Brooklyn, Queen, Bronx e Manhattan col tradizionale e suggestivo arrivo a Central Park, contornato dalle bandiere delle nazioni dei partecipanti, che quest’anno saranno 33000, contingentati per le norme ancora legate alla pandemia, ma più che sufficienti per far ripartire un mito. Chi saranno i vincitori della Maratona di New York 2021?

DIRETTA MARATONA NEW YORK 2021: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv della Maratona di New York 2021 dovrebbe essere garantita in Italia sia in chiaro per tutti su Rai Sport (canale 58 del telecomando) oppure su Eurosport 2, ma in questo caso su abbonamento. Sarà di conseguenza doppia anche la possibilità della diretta streaming video, garantita per tutti su Rai Play e agli abbonati su Eurosport Player o Discovery Plus. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MARATONA NEW YORK 2021: I PROTAGONISTI

Vediamo adesso quali potrebbero essere i principali protagonisti della diretta della Maratona di New York 2021. In campo maschile (partenza alle ore 15.05) possiamo citare innanzitutto Kenenisa Bekele, anche se il grande campione etiope è reduce da una prova non esaltante nella maratona di Berlino. Ecco poi naturalmente il vincitore uscente, il keniano Geoffrey Kamworor, che vinse la Maratona di New York nel 2019 con il tempo di 2h08’13”. Al via anche la medaglia d’argento olimpica della maratona, cioè l’olandese Abdi Nageeye. Per quanto riguarda l’Italia, possiamo citare la presenza a New York di Eyob Faniel, al via di una maratona per la prima volta dopo il passaggio sotto la guida tecnica di Claudio Berardelli.

La gara femminile (via alle ore 14.40) potrebbe essere ancora più incerta, ma in questo caso le protagoniste più attese della Maratona di New York 2021 sono le padrone di casa americane, a cominciare dal bronzo olimpico Molly Seidel ma pure le sue connazionali Desiré Linden, Emily Sisson, Kellyn Taylor e Sally Kipyego. Massima attenzione come sempre anche alle maratonete africane, tra le quali spiccano le keniane Peres Jepchirchir e Nancy Kiprop e le etiopi “capitanate” da Ruti Aga e Ababel Yeshaneh.



