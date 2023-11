DIRETTA/ Maratona New York 2023 video streaming tv: ci siamo, la gara comincia! (oggi 5 novembre 2023)

DIRETTA MARATONA NEW YORK 2023: SI COMINCIA!

Finalmente è tutto pronto per dare il via alla diretta della Maratona di New York 2023. La gara maschile purtroppo registra l’assenza di alcuni grandi protagonisti, perdendo forse un po’ di hype almeno sulla carta: mancheranno infatti Evans Chebet, che è il campione in carica, Geoffrey Kamworor (altro kenyota) e l’etiope Gotytom Gebreslase, che sarebbero certamente stati grandi protagonisti. Tra i nomi di spicco allora ecco Maru Teferi che è argento mondiale in carica, Mosinet Geremew che per due volte è stato secondo a livello iridato, poi Abdi Nageeye che alle Olimpiadi ha vinto a sua volta l’argento e ancora Albert Korir, che qui ha trionfato due anni fa.

La gara femminile della Maratona di New York 2023 è invece in qualche modo storica: per la prima volta infatti ci sarà la presenza congiunta della campionessa olimpica, della vincitrice uscente nella Grande Mela e della campionessa della Maratona di Boston. Nello specifico stiamo parlando di Peres Jepchirchir, Sharon Lokedi e Hellen Obiri, ma insieme a loro ecco anche Brigid Kosgei, argento alle Olimpiadi e detentrice del record del mondo fino a tre mesi fa. Insomma: un grande spettacolo, cui ora lasciamo assolutamente la parola. Mettiamoci comodi, finalmente la diretta della Maratona di New York 2023 sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MARATONA NEW YORK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

C’è una buona notizia per quanto riguarda la diretta tv della Maratona di New York 2023, perché la gara sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non solo, l’evento sarà su Rai Sport e dunque in chiaro al numero 57 del vostro telecomando, mentre l’alternativa sarà Eurosport e dunque sul decoder della televisione satellitare, al numero 210. Va poi ricordato che la Maratona di New York 2023 viene fornita anche in diretta streaming video su varie piattaforme: naturalmente Rai Play (sito o app) ed Eurosport.it (stessa cosa), ma anche Now Tv e Discovery Plus per le quali sarà necessario sottoscrivere un abbonamento specifico. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA MARATONA DI NEW YORK 2023 SU RAIPLAY

MARATONA NEW YORK 2023: UNA CORSA CELEBRE!

L’appuntamento con la diretta della Maratona di New York 2023 è domenica 5 novembre: sarà un grande evento, quello che tutti i runner hanno sottolineato più volte sul calendario. Si parte alle ore 14:30, ovviamente fuso orario italiano: al via ci sono 50 mila corridori, chiaramente non tutti interessati alla classifica e alla vittoria perché, come in ogni maratona, anche questa e soprattutto questa può essere l’occasione per testare i propri limiti, fare una sorta di allenamento per chi pratichi questa disciplina a livello amatoriale o magari l’idea per una bella esperienza, con la corsa come “pretesto” o contorno.

La verità è che la diretta della Maratona di New York 2023 è uno spettacolo per la sua location assolutamente unica e magica, si attraverseranno infatti le zone più importanti della Grande Mela, ma è anche una gara importantissima come già detto, perché correre la Maratona di New York e fare bene può davvero essere prezioso. Dunque, ricordando che gli italiani al via saranno 2368 (secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale), siamo pronti a metterci comodi e gustare la diretta della Maratona di New York 2023, per scoprire anche chi andrà a prendersi la vittoria nelle due gare principali, quella maschile e femminile.

DIRETTA MARATONA NEW YORK: IL PERCORSO

Andiamo allora alla scoperta del percorso di questa Maratona di New York 2023. Si parte da Staten Island, sul ponte di Verrazzano; terminato questo, si entrerà a Brooklyn e si attraverserà per qualche centinaio di metri anche il Queens, dal quale si arriverà attraverso il Pulaski Bridge. Qui saremo circa a metà percorso, e finalmente arriverà Manhattan dopo il Queensboro Bridge: cinque chilometri di rettilineo sulla First Avenue, poi avremo un altro ponte (il Willis Avenue) che farà arrivare i corridori della Maratona di New York 2023 nel Bronx.

Una parte non troppo calda dal punto di vista del tifo, e anche con molte curve; sarà necessario stringere i denti. Dal Madison Avenue Bridge si rientra a Manhattan per la parte conclusiva: c'è la mitica Fifth Avenue, c'è il percorso in Central Park dove sarà piazzato il traguardo che sarà al termine di una leggera salita. Il percorso della Maratona di New York 2023 sarà pianeggiante; qualche tratto in pendenza senza particolari patemi, saranno in particolar modo i ponti a rendere complicata la strada. Noi adesso scopriremo come andranno le cose nella diretta della Maratona di New York 2023…











