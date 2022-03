Diretta/ Marsiglia Basilea streaming video tv: match intrigante (Conference League)

Marsiglia Basilea, in diretta giovedì 10 marzo 2022 alle ore 21.00 presso lo Stade Velodrome di Marsiglia sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Tra le formazioni rimaste in gioco nella competizione si tratta senza dubbio di una sfida tra big. Il Marsiglia punta a giocarsi il trofeo anche se in campionato sta vivendo una flessione che l’ha visto scendere al terzo posto in Ligue 1, tallonato dal Rennes in zona Champions.

Il Basilea nel campionato svizzero dopo la vittoria in casa del Lugano ha riagganciato lo Young Boys in testa alla classifica ma è ormai lontano 15 lunghezze dallo Zurigo capolista. Vista l’impossibilità di affermarsi di nuovo in campionato, per i rossoblu la Conference League può essere un fronte molto importante, anche se la squadra è risultata indebolita da alcune cessioni sul mercato invernale come quella di Cabral alla Fiorentina.

DIRETTA MARSIGLIA BASILEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Marsiglia Basilea è su DAZN: la visione sarà garantita (agli abbonati) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA BASILEA

Le probabili formazioni della diretta Marsiglia Basilea, match che andrà in scena al Velodrome di Marsiglia. Per il Marsiglia, Jorge Sampaoli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lopez, Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres, Gerson, Guendouzi, Kamara, Payet, Milik, Bakambu. Risponderà il Basilea allenato da Guillermo Abascal con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Lindner, Katterbach, Burger, Djiga, Lopez, Xhaka, Millar, Stocker, Kasami, Ndoye, Chalov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Marsiglia Basilea, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Marsiglia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Basilea, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.



