RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Le tre nobili decadute, diretta gol live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE NOBILI DECADUTE

I risultati di Conference League per l’andata degli ottavi ci presentano anche delle nobili decadute: una potrebbe essere la stessa Roma, ma in realtà ci sono ben tre squadre che hanno vinto in Coppa dei Campioni e ora si ritrovano a giocare una competizione appena nata e nella quale non è certo presente l’élite del calcio europeo. Abbiamo parlato delle quattro rappresentanti olandesi: ebbene, nel 1970 il Feyenoord è stata la prima squadra orange a vincere la Coppa dei Campioni, dall’anno seguente è iniziato il grande ciclo dell’Ajax che per primo ha fatto tris per poi ripetersi ancora nel 1995.

In mezzo, il successo del Psv Eindhoven nel 1988; il calcio olandese poi ha subito un forte calo dopo aver trainato per 20-25 anni a livello di club. La terza squadra protagonista dei risultati di Conference League con una Coppa dei Campioni in bacheca è il Marsiglia, che nel 1993 ha battuto il Milan in finale: l’Olympique aveva già perso un ultimo atto due anni prima (a Bari, contro la Stella Rossa) ma poi lo scandalo Tapie e altri accadimenti hanno portato alla situazione attuale. Ora vedremo come si comporteranno tre società che in passato erano abituate a ben altri palcoscenici, ma che ora potrebbero fare faville qui… (agg. di Claudio Franceschini)

TORNA IN CAMPO LA ROMA!

I risultati di Conference League per le partite di giovedì 10 marzo ci introducono all’andata degli ottavi: quattro gare alle ore 18:45 e altrettante alle ore 21:00, secondo una divisione ormai nota nel calendario della Uefa. Torna protagonista la terza competizione europea, quella che è nata in questa stagione e della quale abbiamo recentemente vissuto il playoff, altra grande novità che la federazione ha introdotto nel 2021-2022; torna in campo la Roma, che il turno intermedio non l’ha giocato avendo vinto il suo girone e che questa sera, alle 18:45, sarà protagonista al GelreDome di Arnhem per sfidare il Vitesse.

Tra le altre protagoniste nei risultati di Conference League bisogna sicuramente citare il Leicester, che ospita il Rennes; il Marsiglia che se la vedrà, sempre in casa, contro il Basilea; e poi le tre olandesi Az Alkmaar, Feyenoord e Psv che insieme al Vitesse rappresentano un quarto delle partecipanti. Non resta allora che scoprire cosa succederà sui vari campi, dando ovviamente risalto alla Roma ma parlando poi anche delle altre protagoniste; tra poco per i risultati di Conference League si giocherà, nell’attesa noi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che riguardano questa andata degli ottavi di finale.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque pronti a vivere lo specchio dei risultati di Conference League per l’andata degli ottavi. La Roma torna in campo in Olanda, ospite di un Vitesse che è dovuto passare attraverso il playoff e ha rimontato il Rapid Vienna dopo aver perso il match di andata: per José Mourinho si tratta certamente di un doppio confronto abbordabile e possiamo dire, senza timore di smentita, che la Roma sia assolutamente favorita per il passaggio del turno ma qui possono entrare in campo altri fattori, non necessariamente legati al campo. Ovvero, le priorità riguardo gli obiettivi: certamente la nuova società capitolina non vedrebbe di cattivo occhio la possibilità di sollevare un trofeo internazionale.

Tuttavia, trattandosi della Conference League forse la Roma preferisce in questo momento concentrarsi sulla corsa al quarto posto in campionato, che garantirebbe il ritorno in Champions League con tutto quel che comporta. Questo naturalmente non significa che al GelreDome la Roma giocherà per perdere, ma anche che un clamoroso ko come quello che i giallorossi avevano subito dal Bodo/Glimt, nel corso della fase a gironi, può essere contestualizzato al netto delle seconde linee che tanto avevano fatto infuriare Mourinho. Tra poco ad ogni modo avremo le nostre consuete risposte che ci verranno fornite dai campi, perché per i risultati di Conference League le otto partite che sono valide per gli ottavi di finale stanno per arrivare a farci compagnia…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 18:45 Paok Gent

Ore 18:45 Partizan Feyenoord

Ore 18:45 Slavia Praga Lask

Ore 18:45 Vitesse Roma

Ore 21:00 Bodo/Glimt Az Alkmaar

Ore 21:00 Leicester Rennes

Ore 21:00 Marsiglia Basilea

Ore 21:00 Psv Copenaghen



