Diretta Massimo Stano/ 35 Km marcia streaming video Rai 2: per la medaglia! (Mondiali atletica 2023)

Massimo Stano ci riprova: dalle ore 7:00 di giovedì 24 agosto l’azzurro sarà impegnato nella 35 Km di marcia, ovviamente ai Mondiali atletica 2023 Budapest. Sabato purtroppo Stano è stato costretto al ritiro nella 20 Km, e ora ha un’altra occasione per provare a mettersi la medaglia d’oro al collo: tra le altre cose dobbiamo ricordare che il trentunenne barese è il campione in carica e dunque, difendendo il titolo vinto lo scorso anno, sarà anche l’uomo da battere per tutti i rivali che competeranno con lui nella 35 Km di marcia.

Stano è anche l’unico vincitore di questa disciplina ai Mondiali di atletica: va detto infatti che la distanza dei 35 Km è stata introdotta soltanto lo scorso anno (era già presente a livello femminile) sostituendo i 50 Km. Dunque vedremo, nella diretta con Massimo Stano, se questa 35 Km marcia ai Mondiali atletica 2023 Budapest sorriderà all’azzurro, che naturalmente dovrà guardarsi da rivali competitivi e dovrà anche testare la sua condizione dopo il ritiro di sabato, che potrebbe avere ancora qualche effetto.

Ovviamente la diretta tv di Massimo Stano nella 35 Km di marcia sarà sulla televisione di stato, emittente che si occupa di trasmettere le emozioni dei Mondiali atletica 2023 Budapest: l'appuntamento sarà in chiaro per tutti, e questa volta il canale di riferimento sarà Rai Due.

DIRETTA MASSIMO STANO 35 KM MARCIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Massimo Stano nella 35 Km marcia, ai Mondiali atletica 2023 Budapest, possiamo anche dire che il record del mondo (2h21’31’’) appartiene al russo Vladimir Kanajkin, ma questi primati sono ufficialmente riconosciuti dalla federazione internazionale soltanto dal gennaio di quest’anno. Nel 2022, a Eugene in Oregon, Massimo stano aveva vinto una splendida medaglia d’oro con una straordinaria volata: con il tempo di 2h23’14’’ il pugliese aveva battuto Masatora Kawano (per un solo secondo, un’inezia in una gara come questa).

Successo non indifferente, visto che il giapponese era autore della miglior prestazione stagionale nella 35 Km marcia; a prendersi la medaglia di bronzo era stato invece lo svedese Perseus Karlstrom, staccato di 30 secondi, e dunque era stata una competizione realmente serrata. È passato un anno e Massimo Stano resta comunque tra i grandi favoriti per la vittoria, ma sappiamo bene che una gara come la 35 Km di marcia nasconde parecchie insidie e va gestita nel migliore dei modi a livello strategico: si tratta di aspettare che ai Mondiali atletica 2023 Budapest si gareggi…











