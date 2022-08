Massimo Stano/ Diretta 20 km marcia Europei streaming video Rai, orario

Massimo Stano sarà al centro della nostra attenzione oggi, sabato 20 agosto, in una mattina di grande sport agli Europei di atletica 2022, perché alle ore 8.30 ci sarà la partenza della 20 km di marcia maschile a Monaco di Baviera, sede di questa rassegna continentale per l’atletica leggera. L’attesa è grande, come è giusto che sia per il campione olimpico della specialità: Massimo Stano cercherà di completare una sorta di tripletta considerando naturalmente anche l’oro vinto ai recenti Mondiali di Eugene, anche se in quel caso si trattava della 35 km.

Dopo essersi quindi dedicato con grande successo alla gara più lunga nella rassegna iridata negli Stati Uniti, oggi Massimo Stano torna sulla 20 km di marcia che un anno fa gli diede la gloria immortale di un trionfo olimpico. La marcia azzurra è tornata ad essere meravigliosa, in questi Europei abbiamo già festeggiato il bronzo di Matteo Giupponi nella 35 km, ma adesso l’attenzione torna tutta sul campione olimpico e mondiale, che vorrà conquistare anche l’Europa. Ecco allora tutte le info utili per seguire la 20 km di marcia con Massimo Stano agli Europei di atletica 2022…

MASSIMO STANO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 20 KM MARCIA AGLI EUROPEI DI ATLETICA 2022

La 20 km di marcia maschile agli Europei di atletica 2022 con Massimo Stano sarà visibile in diretta tv su Rai Sport + HD, che è il canale numero 58 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA 20 KM DI MARCIA CON MASSIMO STANO AGLI EUROPEI DI ATLETICA 2022

DIRETTA MASSIMO STANO, 20 KM MARCIA EUROPEI DI ATLETICA 2022: IL CONTESTO

Massimo Stano quindi cercherà nella 20 km di marcia agli Europei di atletica 2022 di scrivere quella che sarebbe davvero una pagina di storia, e pazienza se non si tratterebbe di una tripletta nel senso formale del termine – che richiederebbe di vincere la stessa gara a Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Anzi, l’impresa del marciatore pugliese sarebbe ancora più significativa: ai Mondiali ha tentato la sfida sulla nuova 35 km e l’ha subito vinta, adesso torna sulla 20 km dove sarà naturalmente l’uomo da battere, grazie allo status di campione olimpico in carica.

Forse sarà dispiaciuto il nostro marciatore di non avere da affrontare i giapponesi che hanno recitato il ruolo dei battuti nei precedenti trionfi di Massimo Stano: Koki Ikeda e Toshikazu Yamanishi salirono con lui sul podio della 20 km olimpica e poi hanno fatto doppietta in assenza del pugliese a Eugene, dove invece l’azzurro ha dovuto sconfiggere l’altro nipponico Masatora Kawano per salire sul gradino più alto del podio della 35 km. Attenzione però a pensare ad una gara più facile, perché la marcia non è mai facile: di certo comunque le aspettative sono alte per questa 20 km di marcia agli Europei di atletica 2022 che potrebbe diventare bellissima grazie a Massimo Stano.

