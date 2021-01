Diretta Matelica Triestina/ Streaming video tv: bell’incrocio da playoff (Serie C)

DIRETTA MATELICA TRIESTINA: SFIDA INTERESSANTE

Matelica Triestina, che viene diretta dal signor Emanuele Frascaro, si gioca alle ore 15:00 di domenica 24 gennaio: allo stadio Helvia Recina di Macerata si gioca per la 20^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Inizia il ritorno anche nel girone B, e ritroviamo in campo i marchigiani a pochi giorni dalla bella vittoria sul Carpi, in una partita di recupero: 3 punti importanti che hanno permesso alla neopromossa di rimanere in zona playoff, con la possibilità oggi di sorpassare i giuliani.

La Triestina infatti si trova una sola lunghezza più su in classifica, in compagnia del Mantova con cui ha pareggiato per chiudere l’andata: una sfida diretta per continuare la stagione dunque, e allora sarà piuttosto intrigante cercare di scoprire quello che succederà tra poco nella diretta di Matelica Triestina. Intanto, possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che sono legati alla partita, iniziando come sempre dalle probabili formazioni.

DIRETTA MATELICA TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Matelica Triestina non è una di quelle che vengono trasmesse dalla televisione satellitare – grande novità di questa stagione per la Serie C: tuttavia, l’appuntamento per seguire questa partita resta sul portale Eleven Sports, che da anni fornisce tutto il programma del campionato con il suo servizio di diretta streaming video. Per accedere alle immagini si potrà sottoscrivere un abbonamento al sito, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA TRIESTINA

Gianluca Colavitto ritrova Cason per Matelica Triestina: il difensore centrale si piazza al fianco di Simone De Santis a protezione di Cardinali, con Fracassini e Di Renzo che dovrebbero correre sulle fasce. Possibile turnover in mezzo al campo, dove Barbarossa e Santamarianova possono prendere il posto di Balestrero e Bordo agendo così insieme a Calcagni; nel tridente offensivo se la gioca Thomas Alberti, che può tornare titolare come centravanti con il supporto di Volpicelli e Leonetti, insidiati da Filippo Franchi e Peroni. La Triestina se la gioca con il 4-3-1-2: Ligi e Lambrughi centrali davanti a Offredi, Rapisarda e Brivio possono tornare titolari come terzini mentre il centrocampo sembra fissato, con Maracchi e Giorico a fare compagnia alla regia di Lodi. Sulla trequarti c’è disponibile Sarno, che può adattarsi a supporto dei due centravanti: prenderebbe il posto di Boultam, davanti invece Mensah e Granoche devono vincere la concorrenza di Guido Gomez che scalpita per una maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Matelica Triestina possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di intascare una vincita pari a 2,70 volte quanto puntato, per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo ad un guadagno che ammonta a 3.05 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, corrisponderebbe a 2,60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.



