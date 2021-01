Diretta Matelica Carpi/ Streaming video tv: si recupera all’Helvia Recina (Serie C)

DIRETTA MATELICA CARPI: MARCHIGIANI IN DIFFICOLTÀ

Matelica Carpi, che sarà diretta dal signor Andrea Ancora, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 20 gennaio: presso lo stadio Helvia Recina di Macerata si recupera il match valido per la 16^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Gli emiliani hanno ben tre partite che sono rimaste indietro: vincendole tutte potrebbero portarsi a ridosso delle prime posizioni e onorare così quelle che erano le aspettative della vigilia; non giocavano da tempo ma domenica hanno centrato una bella vittoria contro il Ravenna, dimostrando appunto di poter correre per la promozione ma dovendo recuperare terreno rispetto alle dirette rivali nella classifica del girone B.

È invece un momento complicato per il Matelica: neopromosso, ha una classifica comunque positiva rispetto alle premesse e lotta concretamente per un posto nei playoff, ma ha perso smalto rispetto a qualche settimana fa ed è riuscito a “resuscitare” l’Imolese che arrivava da una serie di sconfitte. Serve una sterzata e sarà interessante vedere se arriverà oggi, nella diretta di Matelica Carpi; mentre aspettiamo il calcio d’inizio proviamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MATELICA CARPI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Matelica Carpi non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’unico modo per seguire il match di Serie C sarà quello di rivolgersi al portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutte le partite del campionato di terza divisione in diretta streaming video. Sarà possibile sottoscrivere un abbonamento al servizio, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato (salvo eccezioni) all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA CARPI

È verosimile pensare che in Matelica Carpi ci sia un po’ di turnover da parte dei due allenatori: Gianluca Colavitto potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo e davanti, puntando ad esempio su Barbarossa e Calcagni per affiancare capitan Bordo nel reparto mediano, ma anche sulla corsia sinistra di difesa potrebbe esserci spazio per Di Renzo. In attacco invece rischiano il posto Leonetti e Moretti, che hanno bisogno di tirare il fiato: Filippo Franchi e Alberti sono pronti per completare il tridente nel quale Volpicelli dovrebbe essere confermato a destra. Possibili variazioni sul tema anche per Sandro Pochesci: domenica sia De Cenco che Andrea Ferretti – lui dalla panchina – hanno timbrato una doppietta, potrebbero dunque giocare insieme con Giovannini in panchina. A centrocampo Bayeye (a destra) e Bellini possono dare un turno di riposo a Marcellusi e Lamine Fofana, con la conferma di Ghion e Maurizi a completare il reparto; c’è Lomolino che avanza la candidatura a sinistra, così come Varoli può prendere il posto di uno dei tre centrali di difesa e cioè Venturi, Gozzi e Sabotic. In porta invece non ci sarà turnover, e dunque il titolare sarà ancora Rossini.

