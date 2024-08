DIRETTA MATTIA FURLANI FINALE SALTO IN LUNGO STREAMING: L’AZZURRO SOGNA! (OLIMPIADI PARIGI 2024)

Ci siamo quasi, la diretta Mattia Furlani finale salto in lungo alle Olimpiadi Parigi 2024 prenderà il via alle ore 20:15 di martedì 6 agosto, e allora un altro italiano proverà ad onorare il programma dell’atletica ai Giochi andando a caccia di una medaglia che sarebbe importantissima, e ovviamente confermerebbe la crescita non solo del romano ma anche di tutto il movimento azzurro, rivelatosi tre anni fa a Tokyo e poi capace di stupire ancora agli Europei e negli eventi che si sono susseguiti ai Giochi.

Diretta Pietro Arese/ Finale 1500 metri Olimpiadi Parigi 2024 streaming video Rai (oggi 6 agosto)

La diretta Mattia Furlani finale salto in lungo riparte dalle qualificazioni, ottime per l’azzurro: la misura di 8.01 è stata la sesta migliore del lotto, davanti ovviamente l’imprendibile Mitiadis Tentoglou che, salvo sconvolgimenti, dovrebbe mettere al collo la medaglia d’oro lasciando agli altri le altre due posizioni sul podio. Allora, la diretta Mattia Furlani ci dice che questa finale di salto in lungo alle Olimpiadi Parigi 2024 rappresenta una grande possibilità: argento europeo in carica, il romano ci crede e questa sera andrà a caccia della storia personale e dell’Italia dell’atletica.

Diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024/ Streaming video Rai: ben cinque finali oggi (martedì 6 agosto)

MATTIA FURLANI FINALE SALTO IN LUNGO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

Ovviamente anche la diretta Mattia Furlani finale salto in lungo Olimpiadi Parigi 2024 seguirà la programmazione classica dei Giochi, dunque appuntamento in chiaro su Rai Due e Rai Sport con la possibilità di avere accesso alle immagini anche in diretta streaming video, attraverso il sito o l’applicazione di Rai Play. Va poi ricordato che l’alternativa per la diretta Mattia Furlani sarà quella dei canali di Eurosport per gli abbonati alla televisione satellitare e, sempre a pagamento, potrete assistere alla finale dell’azzurro anche in diretta streaming video sulle varie piattaforme dedicate alle Olimpiadi Parigi 2024, vale a dire Discovery Plus, Now Tv, Tim Vision e DAZN, tutte comunque a pagamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALE MATTIA FURLANI

Sara Fantini, chi è? Fidanzato misterioso e la lotta contro gli stereotipi/ "Accettate il vostro corpo"

DIRETTA MATTIA FURLANI: UNA FINALE DA VIVERE

Abbiamo già detto, nel presentare la diretta Mattia Furlani finale salto in lungo alle Olimpiadi Parigi 2024, che la medaglia d’oro non dovrebbe sfuggire a Mitiadis Tentoglou: il fenomenale greco è campione olimpico, mondiale ed europeo in carica e parte una spanna, se non di più, sopra tutti gli altri e anche il nostro Furlani deve accettare che forse l’argento sia l’obiettivo realisticamente alla portata. Attenzione appunto a questo, perché gli avversari fanno paura ma sono comunque battibili: ha impressionato soprattutto il ceco Radek Juska (8.15), tre centimetri in meno per Jianan Wang vincitore degli ultimi Giochi Asiatici.

Abbiamo poi Simon Ehammer, che Mattia Furlani ha già battuto: due mesi fa agli Europei di Roma l’azzurro aveva appunto vinto l’argento con lo svizzero che si era dovuto accontentare del bronzo. Ricordiamo naturalmente che i risultati ottenuti nelle qualificazioni si azzerano: si riparte come se non ci fossero stati i turni preliminari e questo contribuirà a rendere la diretta Mattia Furlani finale salto in lungo ancora più entusiasmante, tra poco scopriremo come andrà questa attesissima gara alle Olimpiadi Parigi 2024.