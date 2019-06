Diretta Mauritania Angola/ Streaming video DAZN: quote della sfida (Coppa d’Africa)

Mauritania Angola, in diretta dallo stadio Suez della omonima città dell’Egitto, si disputa alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, sabato 29 giugno, per la seconda giornata del girone E della Coppa d’Africa 2019. In base ai risultati emersi nella precedente giornata di questo girone, Mauritania Angola dovrebbe vedere favorite le Antilopi Nere dell’Angola, che sono reduci da un buonissimo pareggio contro la Tunisia, mentre la Mauritania ha perso contro il Mali con un pesante 4-1 e sembra l’anello debole di tutto il girone. Il futuro in questa Coppa d’Africa potrebbe decidersi oggi pomeriggio: la Mauritania è già all’ultima spiaggia e va a caccia dell’impresa, l’Angola invece deve vincere e a quel punto sarebbe molto vicina agli ottavi, tenendo conto che si qualificheranno anche le migliori quattro terze sui sei gironi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Mauritania Angola non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN, la piattaforma che si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva questa Coppa d’Africa 2019.

PROBABILI FORMAZIONI MAURITANIA ANGOLA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Mauritania Angola. Il c.t. Corentin Martins dovrebbe schierare la Mauritania con un 4-3-1-2 imperniato sulla coppia d’attacco Ba-Diakite, con Hacen ad agire alle loro spalle in qualità di trequartista. Nel terzetto di centrocampo agiranno invece Coulibaly, Dellahi e Camara. Procedendo a ritroso, siamo naturalmente giunti alla difesa: davanti al portiere Souleymane dovrebbero agire da destra a sinistra Abou Demba, N’Diaye, Ba e Abeid. Modulo 4-2-3-1 invece per l’Angola del c.t. Srdjan Vasiljevic: in porta Tony, davanti a lui la difesa a quattro con Gaspar, Bastos, Dani Massunguna e Paizo. In mediana la coppia formata da Cruz ed Herenilson, più avanti invece Eduardo, Fredy e Djalma agiranno sulla linea della trequarti in appoggio alla prima punta Mateus.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico per Mauritania Angola, dobbiamo sottolineare che l’agenzia di scommesse Snai ritiene favorite le Antilopi Nere. Il segno 1 per la vittoria della Mauritania è infatti quotato a 3,25, mentre poi si sale a 3,40 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e molto alta è la quota di 6,50 proposta per il segno 2 che indica una vittoria della Guinea Bissau.



