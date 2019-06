Diretta Tunisia Angola/ Streaming video DAZN: aquile favorite (Coppa d’Africa)

Tunisia Angola, in diretta dal Suez Stadium di Suez, si gioca questa sera lunedì 24 giugno alle ore 19.00. Sarà una sfida valevole come match della prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2019: la Tunisia (di ritorno dal successo in amichevole con la Croazia) ormai da anni è abituata anche ad essere presente sulla scena dei Mondiali, ha come sempre una squadra compatta ed “europea” pronta a giocarsi un piazzamento tra le prime quattro. Ambiziosa anche l’Angola che nel girone sembra avere però qualcosa in meno sulla carta rispetto ai tunisini e al Mali, in più nella storia della competizione non è mai andata oltre i quarti di finale. Per sovvertire i pronostici punterà su Wilson Eduardo del Braga, fratello dell’interista Joao Mario, e sul difensore centrale della Lazio, Bastos.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Tunisia Angola non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MALI MAURITANIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Tunisia Angola, in diretta dal Suez Stadium di Suez, lunedì 24 giugno alle ore 19.00. Tunisia schierata presumibilmente con questo undici titolare col 4-2-3-1: Hassen; Haddadi, Meriah, Bedoui, Bronn; Sassi, Skhiri; Badri, Sliti, Msakni; Khazri. All. Giresse. Angola che risponderà con un 4-2-3-1: Cabaca; Paizo, Bastos, Dani Massunguna, Isaac Correia; Mateus, Show; Fredy, Wilson Eduardo, Djalma; Gelson Dala. All. Vasilijevic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tunisia favorita per la vittoria contro l’Angola. Quota per il segno 1 fissata a 1.61 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.40 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 5.30 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.25 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.60 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



