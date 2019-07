Diretta Mauritania Tunisia/ Streaming video DAZN: ultima spiaggia? (Coppa d’Africa)

Mauritania Tunisia, in diretta dallo stadio di Suez, va in scena alle ore 21:00 di martedì per l’ultima giornata nel gruppo E di Coppa d’Africa 2019: una partita che può significare qualificazione agli ottavi di finale per entrambe le nazionali, e potremmo riassumere questa sfida dicendo che chi vincerà proseguirà la sua corsa. Deludente fino a questo momento il cammino delle Aquile di Cartagine, che hanno pareggiato due volte e rischiano di pagare a caro prezzo in particolar modo l’esordio negativo contro l’Angola; tuttavia come detto il passaggio del turno è ampiamente alla portata perchè questa sera viene affrontata una nazionale esordiente, che ha sì costretto le Antilopi al pareggio ma alla prima ha incassato quattro gol dal Mali. Sarà allora interessante vedere quello che succederà nella diretta di Mauritania Tunisia; aspettando il calcio d’inizio di questo match possiamo analizzare le potenziali scelte da parte dei due Commissari Tecnici, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

La diretta tv di Mauritania Tunisia non sarà disponibile: sappiamo ormai che l’intera programmazione della Coppa d’Africa 2019 è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – dunque in diretta streaming video – oppure sullo schermo del televisore, nell’eventualità che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

Dovrebbe essere un 4-2-3-1 quello che Corentin Martins schiera in Mauritania Tunisia: davanti al portiere Souleymane giocheranno N’Diaye e Abdoul Ba con Diaw e Abeid che agiranno sulle corsie laterali, in mezzo al campo invece avremo la cerniera protettiva e di impostazione composta da Camara e Dellahi. Sulla trequarti i due esterni dovrebbero essere confermati in Diakite e Moulaye Ahmed, mentre Hacen sarà il giocatore che si posizionerà alle spalle della prima punta Adama Ba. La Tunisia di Alain Giresse prevede un modulo speculare: in porta Hassen, Meriah e Bronn davanti a lui con Kechrida da terzino destro e Haddadi dall’alrta parte. Chaaleli e Skhiri si posizionano al centro del campo, davanti a loro Khazri potrebbe essere confermato da trequartista lasciando a Khenissi il compito di fare la punta centrale, Msakni potrebbe tornare titolare al posto di Badri o Sliti che però al momento sono favoriti per agire sulle corsie esterne.

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Mauritania Tunisia indicano nelle Aquile di Cartagine la nazionale favorita: il segno 2 che regola la loro vittoria vale infatti 1,53 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 7,00 che regola invece il segno 1 che dovrete giocare in caso di successo dei Mourabitounes. Il pareggio, indicato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,70 volte quanto investito con questo bookmaker.



