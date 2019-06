Diretta Tunisia Mali/ Streaming video e tv: big match a Suez (Coppa d’Africa)

Tunisia Mali, in diretta dallo stadio di Suez e in programma venerdì 28 giugno alle ore 16:30, vale per la seconda giornata nel gruppo E della Coppa d’Africa 2019: una sorta di “derby” tra Aquile, ma quelle di Cartagine hanno volato basso nella prima partita che si è risolta con un pareggio contro l’Angola. Un risultato sicuramente deludente per una nazionale che era data come favorita per vincere il girone e provare a qualificarsi almeno in semifinale; adesso dunque servirà una vittoria per non complicarsi troppo la vita – anche se all’ultima giornata ci sarà la modesta Mauritania – e operare il sorpasso in vetta al gruppo ai danni di un Mali che invece all’esordio ha segnato quattro gol contro i Mourabitounes, aprendo nel migliore dei modi il suo percorso e lasciando intendere di poter arrivare in fondo. Sulla carta dunque ci aspetta davvero una bella partita nella diretta di Tunisia Mali; noi possiamo intanto valutare le potenziali scelte dei due Commissari Tecnici leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Tunisia Mali, perchè come sappiamo la Coppa d’Africa è in esclusiva sulla nuova piattaforma DAZN: dovrete dunque essere abbonati a questo servizio e usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la partita in diretta streaming video. In alternativa, qualora abbiate in dotazione una smart tv con connessione a internet, potrete installare l’applicazione direttamente sullo schermo del televisore.

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA MALI

Possibile conferma del 4-3-3, in Tunisia Mali, per Alain Giresse: le Aquile di Cartagine dunque dovrebbero schierare Ben Mustapha tra i pali con Meriah e Bronn davanti a lui, sugli esterni invece pronti Bedoui e Haddadi mentre a centrocampo la regia sarà offerta da Chaaleli, che avrà come supporto mediano Kechrida e Skhiri che agiranno in qualità di mezzali. Sliti e Msakni, a segno contro l’Angola, giocheranno come laterali alti e si piazzeranno ai lati di Khazri, che non dovrebbe avere avversari nel ruolo di centravanti. Il Mali si presenta con un 4-2-3-1 nel quale Mamadou Fofana e Molla Wague proteggono il portiere Djigui Diarra, Hamari Traoré e Youssouf Koné saranno i due laterali mentre in mezzo al campo agiranno Lassana Coulibaly e Samassékou come cerniera davanti alla difesa. Ad Abdoulay Diaby e Djenepo il compito di allargare il campo sulla trequarti, dove Adama Traoré si accentra rispetto al ruolo naturale per fornire supporto alle spalle di Moussa Marega, destinato a giocare ancora come prima punta.



