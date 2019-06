Video/ Mauritania Angola (0-0): highlights, porta stregata per le antilopi

Si è chiusa senza gol ma non senza squilli la partita tra Mauritania Angola, occorsa ieri per il girone E della Coppa d’Africa 2019. Come si vede nel video di Mauritania Angola, proprio i gialloverdi hanno dato il via al match in maniera brillante, per poi però spegnersi progressivamente: la Mauritania dopo un buon primo tempo, nella seconda parte di fatto si è accontentata di stare a galla, pur rischiando moltissimo nei minuti finali. Comportamento inverso per l’Angola che dopo una prima parte del match affatto entusiasmante, si è accesa solo sul finale. Proprio nei minuti prima del triplice fischio finale in questo senso si segnala il gol divorato da Wilson Eduardo e la rete annullata a Geraldo, in netto fuorigioco. Complessivamente però il bello spettacolo è stato poco ieri a Suez e il punticino a testa trovato non aiuta nessuna delle due squadre: nel girone E l’Angola è terza con 2 punti, mentre la Mauritania è fanalino di coda con un punto.

IL TABELLINO

Mauritania Angola 0-0

Mauritania (4-4-2): 1 Brahim SOULEIMANE ‏(GK), 2 El Mostapha DIAW, 3 Aly ABEID, 5 Ba ABDOUL ‏(C), 15 Bakary N’DIAYE, 6 Khassa CAMARA, 14 Mohamed DELLAHI, 18 El Hacen EL ID, 7 Ismael DIAKITE, 10 Adama BA, 11 Khalil BESSAM.

Angola (4-3-3): 12 Tony CABAÇA ‏(GK), 2 Bruno GASPAR, 5 Dani MASSUNGUNA, 8 Salomao PAIZO, 15 Bartolomeu BASTOS, 4 Manuel SHOW, 18 Herenilson CARMO, 7 Djalma CAMPOS, 9 Fredy RIBEIRO, 10 Gelson DALA, 17 Mateus DA COSTA ‏(C).

Note: ammoniti 53’ Gaspar (A), 90+3’ Geraldo (A), 90+3’ Abeid (M)

Stadio Suez Stadium Arbitro El Din

