DIRETTA MEDVEDEV DJOKOVIC/ Finale Us Open 2023 video streaming tv. Nole per il poker (oggi 10 settembre)

DIRETTA MEDVEDEV DJOKOVIC: NELL’ALBO D’ORO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Medvedev Djokovic, la finale degli Us Open 2023 ci offre l’occasione per curiosare nell’albo d’oro del torneo. Curiosamente, i più vincenti sono ancora nomi di un passato ormai lontano, perché a quota sette successi a testa troviamo Bill Tilden, William Larned e Richard Sears, tra cui il recente è Tilden che vinse il suo settimo e ultimo titolo nel 1929. In epoca decisamente più recente, i migliori con cinque vittorie a testa agli Us Open sono Jimmy Connors, Pete Sampras e Roger Federer, che è dunque il migliore tennista non statunitense di sempre.

DIRETTA US OPEN 2023/ Fritz Djokovic video streaming tv: Coco Gauff domina ed è in semifinale! (5 settembre)

In effetti, a lungo gli Us Open sono stati molto “casalinghi”, il che rende ancora più incredibile il fatto che l’ultimo successo a stelle e strisce risalga ormai a 20 anni fa, cioè Andy Roddick 2003. Novak Djokovic ha vinto invece per tre volte nel 2011, 2015 e 2018, il serbo va a caccia del poker che varrebbe l’aggancio (fra gli altri) a John McEnroe e Rafael Nadal. Per Daniil Medvedev sarebbe invece il secondo successo dopo quello del 2021, che impedì il Grande Slam stagionale proprio a Djokovic. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA US OPEN 2023/ Djokovic Gojo video streaming tv: match al via! (oggi domenica 3 settembre)

DIRETTA MEDVEDEV DJOKOVIC US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv degli Us Open 2023 e quindi anche della finale Medvedev Djokovic è in chiaro: quest’anno infatti la messa in onda dei match dello Slam è stata affidata a SuperTennis, la web-tv federale che è disponibile al numero 64 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete seguire il torneo dello Slam anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito di SuperTenniX; ricordiamo poi che questo canale fa anche parte del pacchetto della televisione satellitare, dunque gli abbonati Sky potranno assistere alle immagini da Flushing Meadows al numero 212 del loro decoder.

Djokovic, torna la “pozione magica” al Parigi-Bercy/ Video: cosa c'è nella borraccia?

MEDVEDEV DJOKOVIC: CHI VINCERÀ LA FINALE DEGLI US OPEN 2023?

Oggi la diretta Medvedev Djokovic ci offrirà una grande finale per gli Us Open 2023 nel singolare maschile: l’appuntamento con l’ultimo titolo stagionale del Grande Slam di tennis sarà quindi tra il russo Daniil Medvedev e il serbo Novak Djokovic nella finale maschile dalle ore 22.00 italiane, le 16.00 del pomeriggio di New York, oggi domenica 10 settembre naturalmente sull’Arthur Ashe Stadium, il campo centrale di Flushing Meadows. Naturalmente la memoria di tutti tornerà al 2021, quando gli Us Open ebbero questa stessa finale: Djokovic avrebbe potuto completare lo Slam ed invece vinse Medvedev, chissà se oggi Nole troverà la rivincita oppure il russo saprà concedere il bis.

Finale quindi nobilissima, anche se forse era magari più prevedibile un epilogo con Carlos Alcaraz contro il serbo che gli ha soffiato il numero 1 del ranking mondiale Atp: lo spagnolo però ha dovuto abdicare dal trono conquistato l’anno scorso a causa della sconfitta in semifinale proprio contro Medvedev, mentre Novak Djokovic venerdì non ha avuto particolari difficoltà per vincere la sua semifinale contro la rivelazione statunitense Ben Shelton. Questo punto è la rivincita del 2021 a prendersi tutti i riflettori: che cosa succederà nella diretta Medvedev Djokovic, lussuosa finale maschile degli Us Open 2023?

DIRETTA MEDVEDEV DJOKOVIC, FINALE US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Medvedev Djokovic sarà quindi la finale maschile degli Us Open 2023: ci sembra allora giusto descrivere in breve i rispettivi cammini nell’ultimo torneo dello Slam. Daniil Medvedev ha travolto nel primo turno l’ungherese Balazs, mentre nel secondo turno ha lasciato un set all’australiano O’Connell; successo pieno nel terzo turno contro l’argentino Baeznel terzo turno, mentre negli ottavi di finale sono serviti quattro set a Medvedev per avere la meglio sull’australiano De Minaur. Ecco poi nei quarti una vittoria perentoria nel derby russo contro Rublev ed infine in semifinale il bellissimo successo in quattro set nella super sfida contro Alcaraz.

Dall’altra parte del tabellone, l’avventura di Novak Djokovic è invece iniziata con due vittorie in tre set contro il francese Muller e lo spagnolo Zapata Miralles, mentre poi Nole ha sofferto più del previsto nel derby serbo contro Djere, che vinse addirittura i primi due set prima di cedere al quinto contro il più illustre connazionale. Ottavi molto più tranquilli con vittoria in tre set contro il croato Gojo, poi Novak Djokovic ha vinto nettamente sia il quarto di finale contro Fritz sia la semifinale contro Shelton, dando una doppia delusione ai padroni di casa americani. Siamo arrivati così alla finale: chi trionferà nella diretta di Medvedev Djokovic?











© RIPRODUZIONE RISERVATA