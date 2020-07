Diretta Meeting di Savona 2020/ Streaming video Rai: Tortu in gara in Liguria

La diretta del Meeting di Savona 2020 attirerà oggi pomeriggio, giovedì 16 luglio, l’attenzione di tutti gli appassionati di atletica leggera perché, a partire da Filippo Tortu, praticamente tutti i nomi migliori dell’atletica italiana saranno oggi presenti in quel di Savona. La stagione ovviamente è stata stravolta dal Coronavirus: dovremmo essere a pochi giorni dall’apertura delle Olimpiadi di Tokyo, invece se ne riparlerà (si spera) l’anno prossimo e così questo 2020 sarà in tono decisamente minore per l’atletica leggera. Solo da poco si è tornati a gareggiare in pista e bisogna dire che per Filippo Tortu le prime notizie non sono state buone: alla Fastweb Cup di Rieti il velocista italiano di punta ha ottenuto il deludente tempo di 10″31 sui 100 metri alla sua prima uscita dopo la quarantena per il Coronavirus. Tutti si attendono qualcosa di decisamente migliore già oggi nel Meeting di Savona da parte di Filippo Tortu, magari pungolato anche dal confronto diretto con Marcell Jacobs, in questo momento il secondo nome di punta della velocità italiana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI SAVONA 2020

Buone notizie per tutti gli appassionati di atletica leggera: il Meeting di Savona 2020 in diretta tv sarà disponibile in chiaro per tutti grazie a Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecvomando, che coprirà l’evento dalle ore 17.30 alle ore 19.20, per quasi due ore di grandi emozioni con il meglio dell’atletica italiana. Di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MEETING DI SAVONA 2020: TORTU E NON SOLO

La diretta del Meeting di Savona 2020 vivrà dunque innanzitutto della possibile sfida tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs sui 100 metri, ma sarebbe riduttivo ridurre l’intero programma a questo evento. Sempre nella velocità, la stella femminile sarà la bulgara Ivet Lalova, in gara sui 200 metri sfidata da alcune azzurre, su tutte Gloria Hooper. Nei 100 hs è praticamente padrona di casa Luminosa Bogliolo, che proprio a Savona si rivelò due anni fa ai massimi livelli. Altro ligure di spicco è naturalmente Davide Re: il primatista italiano dei 400 metri è atteso al debutto stagionale sulla sua distanza preferita dopo avere fatto molto bene a Rieti sui 200 (ha migliorato il personale), ottima base di partenza per fare di nuovo benissimo sul giro di pista. Nei 110 hs ecco uno dei nomi stranieri di spicco, il campione mondiale indoor in carica tra le barriere alte, il britannico Andrew Pozzi. Nei concorsi spiccano invece due gare femminili: nel salto in lungo infatti sarà in gara Larissa Iapichino, mentre nel salto in alto è attesa la sfida tra Elena Vallortigara e Alessia Trost, che gareggeranno sotto gli occhi di Sara Simeoni.

