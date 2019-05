Diretta Messico Giappone U20/ Streaming video e tv: sfida decisiva per la Tricolor

Messico Giappone U20, in diretta dal Gdynia Stadium, domenica 26 maggio 2019 alle ore 15.30, sarà la sfida della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale Under 20. Messico già all’ultima spiaggia in chiave qualificazione, dopo la sconfitta per 1-2 subita contro l’Italia nel match d’esordio. I giapponesi invece hanno tirato fuori l’orgoglio e strappato almeno un pareggio, per giunta in rimonta dopo essere andati sotto su autogol, contro l’Ecuador. Una vittoria lancerebbe verso la qualificazione al turno successivo gli asiatici, ma anche il Messico ha carte importanti da giocarsi, anche se contro l’Italia è stata la difesa del Tricolor a farsi cogliere in fallo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta Messico Giappone U20 si potrà seguire in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky. Il sito skygo.sky.it consentirà anche di vedere la diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO GIAPPONE UNDER 20

Le probabili formazioni di Messico Giappone U20, in campo questo pomeriggio. Messicani allenati da Ramirez schierati con un 4-4-2 con: Carlos Alberto Higuera de los Rios; Alvarez Campos, Sepulveda, Leon, Cardena; Lainez Leyva, Orona Zavala, Meraz, Dominguez Gonzalez; Macias, De la Rosa Gonzalez. Risponderanno i giapponesi allenati da Kageyama con un 4-4-2 schierato con Wakahara; Sugawara, Seko, Kobayashi, Higashi; Goke, Ito, Saito, Yamada; Miyashiro, Tagawa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Messico favorito per la conquista della vittoria sul Giappone. Vittoria sudamericana quotata 2.30 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.10 da Bet365, vittoria azzurra offerta a 3.25 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.10 e 1.65.



