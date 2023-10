DIRETTA/ Messina Giugliano video streaming tv: ecco la breve storia del match (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA MESSINA GIUGLIANO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Acr Messina e Giugliano presenta due formazioni che si sono affrontate tre volte all’interno della loro storia. Lo storico recita un perfetto equilibrio con tre partite terminate con una vittoria a testa ed un risultato di pareggio. Nel 2019 la prima sfida tra queste due squadre terminata con il risultato di 2-1 in favore dei campani con la doppietta realizzata da Antonio Orefice. Per i siciliani ad andare a segno il centrocampista Antonio Crucitti. Sfida contornata da ben tre espulsioni: Cirillo per i siciliani mentre Carbonaro e Di Girolamo per il Giugliano.

La seconda sfida tra queste due formazioni è andata in scena nel 2022, a distanza di tre anni dall’ultima volta. Ad avere la meglio questa volta il Messina grazie alla rete realizzata dall’attaccante Davis Curiale. La terza ed ultima sfida è quella che presenta anche più gol. Ben 4, due per parte. Partita terminata con il risultato di 2-2: doppio vantaggio campano grazie alle reti di Salvemini e Rondinella, raggiunti sul pareggio dalle marcature di Balde e Berto. Quella di oggi sarà la quarta sfida tra queste due formazioni. (Marco Genduso)

MESSINA GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Giugliano sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Messina Giugliano in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MESSINA GIUGLIANO: OSPITI IN RISALITA

La diretta Messina Giugliano, in programma domenica 15 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “San Filippo” di Messina, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone C. In palio in Sicilia punti molto pesanti in chiave salvezza: i giallorossi hanno inanellato cinque punti in altrettante partite disputate e arrivano a questa sfida dopo la sconfitta contro una diretta concorrente come il Sorrento. I gialloblù campani, invece, hanno messo insieme otto punti in sette partite disputate e nell’ultimo turno hanno sconfitto il Taranto tra le mura amiche.

MESSINA GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Messina Giugliano, sfida in programma domenica 15 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “San Filippo” di Messina. I padroni di casa allenati da mister Giacomo Modica scenderanno in campo con il 4-3-3: tridente offensivo composto da Ragusa, Plescia ed Emmausso. A centrocampo uno tra Scafetta e Cavallo. In casa campana, invece, il neo tecnico Valerio Bertotto dovrà rinunciare all’infortunato Rondinella, al suo posto pronto Di Dio. Nel tridente spazio a De Sena e Oviszach con Sorrentino.

MESSINA GIUGLIANO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Messina Giugliano danno per favorita la squadra siciliana con il segno 1 proposto a 2.25. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici gialloblù è dato a 3.20 mentre il pareggio si gioca a 3.05.

