Diretta/ Messina Juve Stabia (risultato 0-0) video tv: Balde e Rosa vicini al gol!

DIRETTA MESSINA JUVE STABIA (RISULTATO LIVE 0-0): BALDE E POI ROSA SFIORANO LA RETE!

Allo stadio “Franco Scoglio” di Messina si gioca questo pomeriggio il match che vede di fronte i giallorossi padroni di casa e la Juve Stabia: se i peloritani allenati da Ezio Raciti cercano punti vitali per agguantare la salvezza diretta ed evitare la giostra dei play-out, le Vespe di Walter Novellino non vogliono lasciare quel decimo posto che consentirebbe loro di prolungare il campionato nella post-season. E dopo che sono trascorsi i primi 30’ di gioco il punteggio è ancora sullo 0-0 anche se non sono mancate le emozioni: già al minuto 5 il messinese Perez spara sull’esterno della porta difesa da Barosi, poi al 10’ è Balde ben imbeccato in velocità ma il suo tiro trova ancora l’opposizione del portiere gialloblu. Meglio i siciliani almeno fino al 20’, poi arriva il primo cartellino della gara (ammonito il giallorosso Mallamo) e si risvegliano i campani: poco dopo è Rosa a impegnare per la prima volta il portiere di casa Lewandowski con un tiro da ottima posizione; al 25’ cambio forzato per mister Raciti, con Ragusa (da qualche minuto dolorante per un problema muscolare) rilevato dal compagno di squadra Ortisi. (agg. di R. G. Flore)

DIRETTA/ Juve Stabia Fidelis Andria (risultato finale 1-1): un punto a testa

MESSINA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Juve Stabia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Messina Juve Stabia sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Picerno Messina (risultato finale 0-0): pareggio a reti bianche!

IN CAMPO, SI GIOCA!

La diretta di Messina Juve Stabia è una sfida di grande blasone, ma a pochi minuti dal fischio d’inizio le statistiche cosa ci ricordano circa il cammino nel girone C del campionato di Serie C 2022-2023 di siciliani e campani? Per i padroni di casa del Messina ci sono purtroppo appena 37 punti in classifica, raccolti dai siciliani mediante dieci vittorie, sette pareggi e ben diciannove sconfitte, con 31 gol all’attivo e invece ben 47 sul groppone, che portano a -16 il valore della differenza reti stagionale per il Messina.

La Juve Stabia naviga invece ai limiti della zona playoff della classifica con 45 punti, frutto di dodici vittorie, nove pareggi e quindici sconfitte, con differenza reti pari a -11 dal momento che la Juve Stabia ha segnato 35 gol e ne ha incassati 46 nel corso di questo campionato finora. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: Messina Juve Stabia infatti finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Juve Stabia Avellino (risultato finale 2-1): D'Agostino decide nel recupero!

MESSINA JUVE STABIA, I TESTA A TESTA VERSO LA GARA

Cosa ci può dire la storia che ci accompagna verso la diretta di Messina Juve Stabia? Naturalmente c’è una ottima tradizione, infatti si contano gli ultimi dieci precedenti ufficiali in un arco temporale che va da sabato 11 ottobre 2014 a domenica 11 dicembre scorso, che fu il giorno naturalmente della partita d’andata del campionato di Serie C in corso, giocata a Castellammare di Stabia e vinta dalle Vespe padrone di casa con un perentorio 3-0. In effetti in questo momento c’è aperta una striscia di tre vittorie consecutive per la Juve Stabia, comprese le due nello scorso campionato.

Allargando lo sguardo a tutte le dieci partite, la formazione campana è comunque in netto vantaggio, con sei vittorie a fronte di due pareggi e altrettante affermazioni per il Messina, che è riuscito ad imporsi una volta davanti al proprio pubblico (nel gennaio 2017) e l’altra invece in trasferta, ma in questo caso nella Coppa Italia di Serie C nel 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MESSINA JUVE STABIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Messina Juve Stabia, in diretta domenica 16 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Franco Scoglio di Messina, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Peloritani senza scelta dopo l’ultimo pareggio in casa del Picerno che ha comunque permesso loro di tornare a muovere la classifica dopo 2 sconfitte consecutive, col Messina sempre quartultimo ma a -3 dalla Turris sestultima, con la salvezza diretta che può essere ancora agganciata dai siciliani.

È tornato Novellino sulla panchina della Juve Stabia che ha pareggiato in casa contro la Fidelis Andria nell’ultimo match disputato, con le Vespe che al momento dividono il decimo posto con la Virtus Francavilla e possono ancora sperare nella partecipazione ai play off. All’andata rotonda vittoria per 3-0 della Juve Stabia contro il Messina, ultimo precedente tra le due squadre giocato in casa dei siciliani il 5 marzo 2022 e vinto di misura dalle Vespe col punteggio di 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Messina Juve Stabia, match che andrà in scena all0 stadio Franco Scoglio di Messina. Per il Messina, Ezio Raciti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Berto, H. Baldé, Ferrara, Celesia; Fofana, Mallamo; Ragusa, I. Baldé, Grillo; Perez. Risponderà la Juve Stabia allenata da Walter Alfredo Novellino con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Barosi, Dell’Orfanello, Caldore, Cinaglia, Maggioni, Altobelli, Berardocco, Gerbo, Pandolfi, Zigoni, Bentivoglio.

MESSINA JUVE STABIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA