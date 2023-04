DIRETTA/ Juve Stabia Fidelis Andria video streaming tv: Vespe avanti nei precedenti

DIRETTA JUVE STABIA FIDELIS ANDRIA: TESTA A TESTA

Nei testa a testa della diretta di Juve Stabia Fidelis Andria è quasi sempre stata la squadra di casa ad ottenere le maggiori soddisfazioni. Il primo esempio utile ce lo fornisce la gara svolta nel girone d’andata, terminata 1-0 per le Vespe in virtù della rete segnata da Pandolfi all’83esimo minuto di gioco.

Xiaomi 13 Ultra vicino al lancio?/ Entro fine mese la presentazione: costerà…

Negli scontri diretti giocati in casa, la Fidelis è riuscita a strappare solamente un pareggio nel 2015 su sei incontri ufficiali tra le due. Questo perché c’è stata anche un’amichevole tra le due squadre datata 2019, finita ben 4-0 per la Juve Stabia. Tornando ai dati veri e propri, nelle sei partite prese in esame, solo una volta la Fidelis Andria non è riuscita a segnare.(Aggiornamento di Christian Attanasio)

Giovani e smartphone, il 10% ne ha più di uno/ Lo studio: "senza si sentono menomati"

JUVE STABIA FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Juve Stabia Fidelis Andria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Videochiamata Facebook Messenger/ Arrivano i primi giochi multiplayer, come usarli

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Juve Stabia Fidelis Andria, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Pugliesi senza scelta anche dopo l’ultima vittoria casalinga contro la Turris: risultato importante ma che ha lasciato la Fidelis Andria da sola all’ultimo posto nel girone C di Serie C, a causa della contemporanea vittoria della Viterbese in casa della Gelbison.

I pugliesi per evitare la retrocessione diretta dovranno provare a fare risultato in casa di una Juve Stabia che ha invece appena riagganciato la zona play off grazie al successo casalingo contro l’Avellino, derby campano sempre molto sentito dai tifosi. All’andata Vespe corsare di misura ad Andria, ultimo precedente a Castellammare tra le due squadre datato 22 dicembre 2021 e concluso con un pareggio col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Walter Novellino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi; Dell’Orfanello, Caldore, Cinaglia, Maggioni; Altobelli, Berardocco, Gerbo; Pandolfi, Zigoni, Bentivegna. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Savini; De Franco, Dalmazzi, Borg, Ciotti; Paolini, Arrigoni, Castellano; Pavone, Ekuban, Bolsius.

JUVE STABIA FIDELIS ANDRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Fidelis Andria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA