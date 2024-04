DIRETTA/ Messina Monterosi Tuscia (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 7 aprile 2024)

DIRETTA MESSINA MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Messina Monterosi Tuscia evidenzia due formazioni che si ritrovano al momento rispettivamente al quattordicesimo e diciannovesimo posto in classifica. Padroni di casa che hanno vissuto un grande momento di forma tra il mese di gennaio e Febbraio con ben 5 vittorie su sei sfide.

Terminato il grande momento di forma la formazione siciliana è tornata con difficoltà a fare punti con solamente una vittoria contro il Brindisi e due pareggi nelle sfide contro Latina e Benevento. La gara di oggi è fondamentale per tornare ad ottenere il bottino pieno. Dall’altra parte il Monterosi è alla ricerca di punti disperati per cercare di non fare i conti con la matematica. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere l’attaccante classe 1997 del Messina Emmausso, segue Zunno con 7. (Marco Genduso)

DIRETTA MESSINA MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Messina Monterosi Tuscia bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti per questa competizione, in più bisognerà acquistare un pacchetto Calcio. In alternativa, con le medesime modalità, si potrà seguire il match anche su NowTv.

MESSINA MONTEROSI TUSCIA: I TESTA A TESTA

La storia che ci accompagna verso la diretta di Messina Monterosi Tuscia è molto breve ma negli ultimi anni è diventato un appuntamento quasi tradizionale, infatti dal campionato 2021-2022 in poi si contano cinque confronti, con un bilancio in perfetta parità, frutto di due vittorie a testa più un pareggio. In realtà, la prima parte di questa storia era stata tutta in favore del Monterosi Tuscia, che aveva vinto sia all’andata in trasferta sia al ritorno in casa – curiosamente con un doppio 3-1 – le due partite della già citata stagione 2021-2022, poi però il Messina ha cominciato a recuperare.

Nel campionato 2022-2023 ecco infatti all’andata in Sicilia la prima vittoria del Messina (3-2), mentre al ritorno ci fu un pareggio per 1-1. Infine, arriviamo a sabato 2 dicembre scorso e alla partita d’andata dell’attuale campionato di Serie C, con vittoria esterna per 0-2 del Messina contro il Monterosi Tuscia, per cui oggi i siciliani avrebbero l’occasione per mettere a segno quello che sarebbe (anche) il sorpasso nel testa a testa storico fra le due formazioni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MESSINA MONTEROSI TUSCIA: PELORITANI PER I PLAYOFF!

Pronti a pranzare in compagnia della diretta di Messina Monterosi Tuscia che andrà in scena oggi 7 aprile alle ore 14,00. Valida per la 35esima giornata di Serie C. Il Messina, reduce da due sconfitte consecutive, si è visto scivolare al 14º posto in classifica. La sconfitta più recente contro la Juve Stabia con un pesante 4-1 ha sollevato interrogativi sulla forma della squadra siciliana.

Il Monterosi Tuscia arriva da un pareggio per 1-1 contro il Benevento, risultato che li ha lasciati al penultimo posto in classifica. Nonostante la posizione difficile, la squadra cerca di cogliere punti preziosi in ogni partita per risalire la classifica e garantire la permanenza nella categoria.

MESSINA MONTEROSI TUSCIA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Messina Monterosi Tuscia alle probabili formazioni cercando insieme i papabili uomini partita di oggi: Il Messina potrebbe schierare Zona sin dal primo minuto, contando sulle sue capacità nel centrocampo. Zona ha mostrato segnali positivi nell’ultima partita con lanci precisi che hanno contribuito alla fluidità del gioco della squadra.

Dall’altra parte del campo, potrebbero affidarsi a Silipo, un giocatore noto per la sua abilità nel mettere in difficoltà le difese avversarie. La sua progressione palla al piede è degna di nota e potrebbe essere una minaccia costante per la difesa del Messina.

MESSINA MONTEROSI TUSCIA, LE QUOTE

MESSINA MONTEROSI TUSCIA, LE QUOTE

In ultima battuta vi presentiamo le quote della diretta di Messina Monterosi Tuscia sul sito di Sisal: la vittoria casalinga è quotata a 2,4 mentre quella ospite a 2,8. Il pareggio è fissato a 2,5.











