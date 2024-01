Diretta/ Messina Taranto, streaming video tv: giallorossi in fiducia (21 gennaio 2024)

DIRETTA MESSINA TARANTO, ROSSOBLU IMBATTUTA DA SEI GARE

La diretta Messina Taranto, in programma domenica 21 gennaio alle ore 14:00, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone C. I giallorossi sono tornati a vincere dopo poco più di un mese dall’ultima volta, riuscendo a battere 2-0 la Casertana in trasferta. Tra questo successo e l’1-0 al Catania, il Messina aveva pareggiato sia con il Potenza che con il Monopoli e perdendo contro l’Audace Cerignola.

Il Taranto ha una striscia aperta di sei partite consecutive senza perdere con quattro vittorie contro Potenza, Monopoli, Latina e Foggia più i due pareggi con Avellino e Picerno. I rossoblu sono attualmente al sesto posto con 37 punti in 21 partite, molti di più del Messina che ora come ora è a quota 22 a solo +2 dalla zona retrocessione.

MESSINA TARANTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Messina Taranto sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Messina Taranto sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

MESSINA TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Messina Taranto vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Fumagalli, difesa a quattro con Salvo e Polito terzini più Manetta-Pacciardi centrali. In mediana Franco e Firenze mentre i trequartisti saranno Rosafio, Zunno e Emmanusso con Lucianti punta.

Il Taranto replica col 3-4-3 con Vannucci tra i pali, retroguardia a tre composta da Luciani, Antonini e Enrici. Agiranno da esterni Mastromonaco a destra e Ferrara a sinistra con Calvano e Romano a centrocampo. In attacco tridente con Kanoute, Fabbro e Bifulco.

MESSINA TARANTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Messina Taranto danno favorita la squadra ospite a 2.40. Secondo bet365, la X vale 2.85 mentre l’1 fisso a 2.95.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 2.65 mentre l’Under a 1.40. Infine, il Gol a 1.95 con il No Gol che invece si trova a 1.75.

