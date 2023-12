DIRETTA/ Avellino Taranto (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (17 dicembre 2023)

DIRETTA AVELLINO TARANTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Avellino e Taranto presenta due squadre ad alta quota. Questo è decisamente uno degli scontri più importanti all’interno della diciottesima giornata del campionato di Serie C girone C. Padroni di casa che si affacciano al match deve aver raccolto 30 punti in 17 partite con 23 reti realizzate e 12 subite. L’aspetto migliore degli irpini è sicuramente quello difensivo, risultando con 12 reti subite la seconda difesa meno battuta di questo campionato.

Campani che non deludono neppure in attacco con il duo formato da Gori e Sgarbi rispettivamente a quota 7 e 5. Dall’altra parte del campo scende il Taranto che ha raccolto 1 punto in meno rispetto agli avversari. La formazione pugliese può vantare dell’ottimo momento di forma di Mamadou Kanoute. L’ex esterno del Palermo, ma anche dell’Avellino, ha realizzato sei gol in campionato e sembrerebbe non volersi fermare. Taranto che in campionato ha realizzato 21 reti e ne ha subite 16. (Marco Genduso)

AVELLINO TARANTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Avellino Taranto sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Avellino Taranto sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

DIRETTA AVELLINO TARANTO: ROSSOBLU NELLA TANA DEI LUPI

La diretta Avellino Taranto, in programma domenica 17 dicembre alle ore 18:30, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone C. I campani sono reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano della Lucchese ai quarti di finale. Una sconfitta che brucia, ma che non deve distogliere l’attenzione dal campionato dove la situazione si fa interessante. In Serie C, l’Avellino è in una striscia aperta di tre risultati utili di fila tra cui due vittorie contro Juve Stabia e Benevento.

Il Taranto si trova dietro ai biancoverdi di un solo punto e dunque una vittoria garantirebbe il sorpasso. Le ultime uscite sono state positive come testimoniano le due gare con Potenza e Monopoli, terminate rispettivamente 2-1 e 1-0 per i rossoblu. Dunque morale e risultati dalla parte del Taranto che scenderà in campo consapevole della propria forza.

AVELLINO TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Avellino Taranto vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Ghidotti, difesa a tre con Cancellotti, Rigione e Cionek. A centrocampo ci saranno Ricciardi, Armellino, Palmiero, D’Angelo e Tito. In attacco Patierno e Gori.

Risponde il Taranto col medesimo modulo. Tra i pali Vannucchi, terzetto arretrato composto da Luciani, Antonini e De Santis. Agiranno larghi Mastromonaco a destra e Ferrara a sinistra con Calvano, Zonta e Romano nella zona nevralgica del campo. Tandem offensivo Kanoute e Cianci.

AVELLINO TARANTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Avellino Taranto danno favorita la squadra di casa a 1.81. Secondo bet365, la X vale 3.10 mentre il 2 fisso è offerto a 4.45.

L’Over 2.5 che significa almeno tre gol nel match, è quotato 2.45 contro i 1.43 del segno opposto. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.25 e 1.57.

