DIRETTA/ Messina Virtus Francavilla video streaming tv: fattore campo vitale (Serie C, 3 febbraio 2024)

DIRETTA MESSINA VIRTUS FRANCAVILLA: TESTA A TESTA

La diretta di Messina Virtus Francavilla rivela qualche sorpresa da un punto di vista storico, prima di immergerci nel clima partita dunque, vediamo insieme la storia delle due squadre: soltanto due sono state le occasioni in cui Messina e Virtus Francavilla si sono affrontate presso lo stadio Franco Scoglio, e in entrambi i casi la squadra di casa ha mantenuto la propria imbattibilità, conquistando una vittoria e un pareggio. Questi risultati sono in netto contrasto con le tre sconfitte subite dai giallorossi sul terreno degli avversari, l’ultima delle quali risalente al girone d’andata di questa stagione. La sfida più recente, giocata in terra siciliana, è stata decisa da un rigore trasformato da Patierno nel corso del secondo tempo.

La prima occasione risale alla stagione 2016/17, quando il Messina, guidato da Salvatore Marra, ha pareggiato 1-1 contro la Virtus Francavilla, rimontando l’iniziale vantaggio ospite di Gianluca De Angelis con una rete di Giuseppe Madonia. Lo scorso anno, invece, è stato segnato da un risultato più positivo per il Messina, che ha vinto 1-0 grazie alla rete di Ante Vukusic. Questo è stato l’unico successo in campionato per Sasà Sullo come allenatore dei giallorossi. (agg. Gianmarco Mannara)

MESSINA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Messina Virtus Francavilla sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, previo l’acquisto di un pacchetto calcio che sblocca i canali dal 201 in poi. Dove la partita infatti verrà trasmessa. In alternativa si potrà gustare questo atteso match sulla piattaforma di streaming online NowTv, con le stesse modalità di acquisto citate prima.

LA PRESENTAZIONE

Eccoci dunque arrivati a pochi istanti dall’inizio della diretta di Messina Virtus Francavilla, valida per la 24esima giornata di Serie C. Speriamo che come noi non abbiate preso impegni per questo match, visto che si giocherà oggi 3 febbraio 2024 alle ore 16,15. Questo appassionante confronto si terrà in un momento cruciale per entrambe le squadre, con i siciliani desiderosi di riscattarsi dopo un pareggio contro il Turris che ha interrotto una serie di due vittorie consecutive. Mentre per quanto riguarda la Virtus Francavilla, arriva a questa partita con un morale elevato, avendo conquistato una vittoria contro il Foggia che li ha portati al 15esimo posto in classifica.

I padroni di casa però avranno sicuramente il coltello tra i denti per ricominciare a macinare punti per poter lottare di nuovo per un posto ai Playoffs, l’obiettivo della stagione infatti rimane questo e non sarà un mese altalenante come quello di gennaio a compromettere i sogni del Messina.

MESSINA VIRTUS FRANCAVILLA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora dalla diretta di Messina Virtus Francavilla alle probabili formazioni delle due squadre: sembra infatti che i siciliani si schiereranno con un 4-2-3-1 che stava dando i suoi frutti. Questa disposizione tattica metterà nel doppio ruolo in una chiave registica e di rifinitura al trequartista Emmausso. Con un atteggiamento più difensivo a centrocampo, la Virtus Francavilla andrà in scena con il 3-5-2, creando dunque superiorità numerica in mezzo al campo.

L’attacco sarà affidato al tandem Artistico-Polidori, due attaccanti che non si possono interscambiare; infatti, il primo sarà la vera pnta centrale e Polidori agirà alle sue spalle cercando di sfruttare gli spazi che lascerà la prima punta.

MESSINA VIRTUS FRANCAVILLA, LE QUOTE

Arriva il momento scommesse con le quote per la diretta di Messina Virtus Francavilla, sul sito di Better la formazione di casa parte favorita con una quota di 1,8 che confrontata a quella della Virtus Francavilla ci fa capire chi secondo il bookmaker dovrebbe vincere: 2,5. Il segno X invece viene dato a 3,8

