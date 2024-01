“Antonio Conte prossimo allenatore del Milan”/ Annuncio di Telelombardia: “Decisivo Ibrahimovic”

Sarà Antonio Conte il prossimo allenatore del Milan. A sganciare la bomba, quasi con assoluta certezza, è stata ieri sera Telelombardia, nel corso della diretta tv. Il giornalista Luca Momblano ha spiegato che il tecnico salentino avrebbe raggiunto l’accordo con il club rossonero, e decisivo nell’operazione sarebbe stato Zlatan Ibrahimovic, fresco di ruolo da “ambasciatore” della società meneghina. Se tutto andrà come previsto da Telelombardia, l’esperienza di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo sembrerebbe essere ormai giunta agli sgoccioli, lasciando spazio appunto ad Antonio Conte.

L’ex allenatore del Tottenham era stato accostato nelle scorse settimane al Napoli di De Laurentiis e alla Roma, ma la squadra campana ha smentito, mentre i giallorossi hanno accolto il ritorno di Daniele De Rossi. Il Milan si è quindi portato in vantaggio assicurandosi, secondo Telelombardia, l’ex tecnico di Inter e Juventus nonché ex commissario della nazionale italiane. Al momento, va chiarito, non vi è nulla di certo ne ufficiale ma il noto canale tv dà l’operazione praticamente per fatta.

ANTONIO CONTE NUOVO ALLENATORE DEL MILAN? LA RICERCA DI UN PROGETTO NUOVO

Antonio Conte aveva spiegato durante un’intervista dello scorso autunno che non avrebbe gradito una panchina “in corsa”, ma che puntava ad un progetto vincente ex-novo, di conseguenza la chiamata dei rossoneri non può che sposarsi in pieno con i suoi obiettivi. Al di là dell’arrivo o meno di Conte a Milanello sembra comunque scontato l’addio a fine stagione di Stefano Pioli dopo una stagione, quella attuale, un po’ in chiaro/scuro e dove la squadra è apparsa più volte in grado di competere con le prime della classe, ma in difficoltà nel reparto difensivo e soprattutto non in grado di mantenere la concentrazione nei 90 minuti.

Pesano inoltre i continui infortuni che hanno falcidiato la rosa compromettendone i risultati. In ogni caso a Pioli resta il grande merito di aver riportato lo scudetto nella Milano rossonera nella stagione 2021-2022, campionato in cui il Diavolo non era di certo fra le favorite.











