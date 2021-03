Diretta Miami Open 2021/ Musetti Mmoh streaming video tv, orario (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: TOCCA A MUSETTI E CARUSO

La seconda giornata del Miami Open 2021 inizia alle ore 16:00 – italiane – di giovedì 25 marzo: seconda giornata per quanto riguarda il tabellone maschile, perché a dire il vero le donne hanno aperto il loro primo turno già lunedì. Il torneo di tennis in Florida è un Masters 1000, sia Atp che Wta; abbiamo già detto che sarebbe la seconda parte del tradizionale Sunshine Double, ma il rinvio di Indian Wells a data da destinarsi ci ha privato della prima metà di questo grande appuntamento che, idealmente, ci introduce alla stagione europea sulla terra rossa.

Questo è il motivo per cui non pochi giocatori hanno rinunciato a venire a Key Biscaine: spicca ovviamente l’assenza dei Big Three in blocco, anche Andy Murray (pure iscritto al tabellone) ha dato forfait per un problema fisico e non ci sarà nemmeno Dominic Thiem, cosa che rende la diretta del Miami Open 2021 ancora più incerta. Ad ogni modo, salvo variazioni nel programma oggi dovrebbe toccare ad almeno due italiani che sono impegnati nel primo turno: vale a dire, Lorenzo Musetti e Salvatore Caruso.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv del Miami Open 2021 viene trasmessa da due diverse emittenti: il torneo maschile è infatti un’esclusiva della televisione satellitare e dovrete selezionare i canali Sky Sport Arena e Sky Sport America’s Cup (come si chiama in questo momento), rispettivamente ai numeri 204 e 205 del vostro decoder. Per il torneo femminile l’appuntamento è invece sulla web-tv federale SuperTennis, aperta a tutti al numero 64 del digitale terrestre; verrà garantito anche il servizio di diretta streaming video, nel primo caso con l’applicazione Sky Go e nel secondo, sempre senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.supertennis.tv. Per tutte le informazioni utili sul torneo, consigliamo di consultare il portale ufficiale all’indirizzo www.miamiopen.com.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo due italiani nel Miami Open 2021, per quanto riguarda i match di oggi: Lorenzo Musetti è in grande crescita e lo ha dimostrato timbrando grandi vittorie ad Acapulco dove ha raggiunto la semifinale, ovviamente tutti si aspettano che la maturazione sia solo cominciata ma non bisogna dimenticare che si tratta di un 2002 e dunque, esattamente come per Jannik Sinner (che qui è testa di serie) non bisognerà caricarlo di eccessive pressioni ma lasciarlo giocare accettando che inizialmente possa arrivare qualche sconfitta anche sorprendente. Intanto oggi il suo avversario sarà lo statunitense Michael Mmoh, uno che sicuramente è più abituato a questi contesti; turno comunque abbordabile che poi potrebbe portarlo a sfidare Benoit Paire. Caruso invece è finito nel secondo turno con Diego Schwartzman, uno che Musetti ha appena battuto: il siciliano di Avola se la vedrà intanto con il giapponese Yasutaka Uchiyama, e anche lui ha tutte le possibilità di superare questo primo scoglio per poi volare a giocarsela con l’argentino. Vedremo allora come andranno le cose tra poco, quando si inizierà a giocare per il Miami Open 2021…



