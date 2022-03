Diretta Miami Open 2022/ Sinner Carreno Busta streaming video tv, oggi 27 marzo

DIRETTA MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: SINNER CARRENO BUSTA E FOGNINI KYRGIOS

La diretta del Miami Open 2022 ci farà compagnia anche oggi, domenica 27 marzo, dalle ore 17.00 italiane: si gioca sempre sul cemento della metropoli della Florida, dove il calendario mondiale del tennis ci propone il secondo Masters 1000 della stagione – in campo femminile WTA 1000, in entrambi i casi si tratta comunque del circuito appena inferiore ai quattro tornei del Grande Slam. Il Miami Open 2022 entra quindi sempre più nel vivo, andiamo a scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022/ Sinner Ruusuvuori video streaming tv: Fognini vince!

In ottica italiana, oggi sarà una giornata molto intensa: dovremo infatti seguire Sinner Carreno Busta e Fognini Kyrgios, perché entrambi i nostri rappresentanti ancora in lizza nel tabellone maschile giocheranno oggi. Jannik Sinner difende la finale dell’anno scorso, quindi ha tanti punti da conservare: contro Pablo Carreno Busta sarà una partita non semplice, servirà un Sinner migliore di quello che venerdì ha faticato tantissimo contro Ruusuvuori. Sfida sicuramente molto intrigante invece per Fabio Fognini contro l’australiano Nick Kyrgios: partita imprevedibile, nella migliore delle ipotesi ci sarebbe un bellissimo derby italiano nel quarto turno del Miami Open 2022.

Diretta Indian Wells 2022/ Sinner Kyrgios streaming video tv: partite al via!

DIRETTA MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE SINNER CARRENO BUSTA

Possiamo ricordare che la diretta tv del Miami Open 2022 riguarda due emittenti: il torneo maschile infatti è un’esclusiva della televisione satellitare, che lo trasmetterà su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) con qualche eventuale incursione su Sky Sport Uno (201) ma in ogni caso sarà un appuntamento riservato agli abbonati, a differenza dei match femminili che andranno invece in onda su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del televisore. Sarà naturalmente attivo anche il doppio servizio di diretta dei Miami Open 2022 in streaming video: nel primo caso attivando l’applicazione Sky Go con i dati del proprio abbonamento, nel secondo visitando il portale www.supertennix.it. Infine il sito ufficiale del torneo, che è all’indirizzo www.miamiopen.com, fornirà tutte le informazioni utili come i tabellini statistici e i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

FLAVIA PENNETTA E FABIO FOGNINI/ "Primo bacio? Lui aveva paura di una cosa"

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci attende una bella giornata con la diretta Miami Open 2022: nella parte bassa del tabellone maschile, oltre alle partite dei due italiani, spicca il nome di Alexander Zverev e il tennista tedesco sarà impegnato contro lo statunitense Mackenzie McDonald, logicamente nei panni del grande favorito per la vittoria. Le sorprese non sono mancate, dobbiamo infatti osservare che le uniche due partite in cui si sfidano due teste di serie sono Sinner Carreno Busta e poi il match tra il norvegese Casper Ruud (numero 6 del seeding) e il kazako Aleksandr Bublik, che è invece la testa di serie numero 30.

Nel torneo femminile, le sorprese sono state forse ancora più numerose. Sono allora tre le big da seguire con particolare attenzione nella domenica del Miami Open 2022: in copertina la polacca Iga Świątek, che sarà la nuova numero 1 del mondo grazie al ritiro di Ashleigh Barty e oggi affronterà la statunitense Madison Brengle; per la numero 5 del seeding, cioè la spagnola Paula Badosa, ci sarà invece da superare l’ostacolo rappresentato dalla kazaka Yulia Putintseva; infine la veterana bielorussa Victoria Azarenka (in gara a Miami a titolo individuale) se la dovrà vedere con la giovanissima wild-card ceca classe 2005 Linda Fruhvirtová.











© RIPRODUZIONE RISERVATA