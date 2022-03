Diretta Miami Open 2022/ Streaming video tv: inizia anche il torneo Atp! (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: INIZIANO ANCHE GLI UOMINI!

La diretta del Miami Open 2022 ci fa compagnia, mercoledì 23 marzo, con l’inizio del torneo maschile: saremo in campo dalle ore 16:00 di casa nostra, e mentre le donne proseguono un programma già cominciato ieri gli uomini, esattamente come successo a Indian Wells di cui questo Masters 1000 è il “gemello”, aprono oggi con i vari big che salteranno per bye il primo turno, e dunque saranno in campo dal secondo. Big tra i quali sono presenti anche Matteo Berrettini e Jannik Sinner: l’altoatesino, finalista lo scorso anno, sembra aver recuperato dopo il forfait di Indian Wells, ma bisognerà valutarlo giorno per giorno.

Berrettini invece dovrà riscattare il sorprendente ko subito da Miomir Kecmanovic, anche se questo ci ha detto che anche il romano potrebbe non essere al 100% (infatti non aveva giocato le qualificazioni di Coppa Davis); tra gli altri, mancherà Rafa Nadal dopo la finale persa in California (ma era una notizia già certa), sarà presente Taylor Fritz e non ovviamente Novak Djokovic, che ancora una volta non può scendere in campo a causa delle limitazioni anti-Covid e delle sue posizioni. Ad ogni modo, la diretta del Miami Open 2022 ci regalerà grandi emozioni…

DIRETTA MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Oggi spazio agli uomini, e allora bisogna dire che la diretta tv del Miami Open 2022 sarà su Sky Sport Tennis per quanto riguarda il torneo Atp: il canale è presente ovviamente sul decoder (al numero 205) e solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno accedervi, con la possibilità della diretta del Miami Open 2022 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece rimane su SuperTennis, web-tv federale disponibile in chiaro al numero 64 del telecomando: in questo caso la mobilità sarà garantita, naturalmente senza costi, dal sito www.supertennix.it. Il portale ufficiale del torneo lo trovate invece all’indirizzo www.miamiopen.com, e qui potrete consultare i tabellini statistici e i boxscore di tutti i match, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del Miami Open 2022, guardando in generale alla composizione del tabellone maschile, sono presenti tutti gli altri grandi giocatori: dal campione in carica Hubert Hurkacz (a sorpresa, come lo era stato Sinner in finale) ad Andrey Rublev, passando per Alexander Zverev – grande delusione in California – e naturalmente Carlos Alcaraz, che settimana scorsa ha raggiunto una straordinaria semifinale e poi ingaggiato Nadal in una battaglia che potrebbe anche rappresentare un ideale passaggio di consegne, senonchè a vincerla è stato Rafa.

Tra gli italiani avremo Lorenzo Sonego a caccia del definitivo salto di qualità, poi Fabio Fognini che è la penultima testa di serie (numero 31 dunque) mentre il primo turno lo giocherà Lorenzo Musetti; da tenere d’occhio le due wild card Andy Murray e Nick Kyrgios, quest’ultimo a Indian Wells ha dato spettacolo ed è mancato poco che battesse Nadal. Naturalmente poi, come già dicevamo, oggi prosegue anche il programma del torneo femminile al Miami Open 2022 e dovremmo già vedere qualche testa diserie in campo; non resta quindi che aspettare che si torni a giocare per questo interessante Masters 1000, siamo sicuri che dopo Indian Wells anche questa seconda parte del Sunshine Double saprà essere entusiasmante come del resto la storia ha sempre dimostrato…











