Diretta Miami Open 2022/ Streaming video tv: inizia il torneo femminile (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: INIZIA IL TORNEO IN FLORIDA!

La diretta del Miami Open 2022 prende il via martedì 22 marzo: saranno le ore 16:00 di casa nostra quando sui campi della Florida si inizierà a giocare per il primo turno del torneo Wta (gli uomini invece esordiranno domani). Le premesse sono le stesse di Indian Wells che si è appena concluso: stesso tabellone nelle sue teste di serie (al netto di forfait), stesse modalità e infatti non è un caso che questi due tornei di categoria 1000 siano conosciuti come Sunshine Double, con tanto di statistica (sia pure non ufficiale) che ricorda chi è riuscito a vincerli entrambi nello stesso anno.

Nadal: "Ho un dolore come un ago nel petto"/ "Sono preoccupato per la mia salute"

La diretta del Miami Open 2022 riguarda oggi, come detto, il primo turno femminile: dovremmo avere in campo anche la nostra Jasmine Paolini, unica italiana presente da subito nel tabellone principale e che a Indian Wells ha centrato la prima vittoria contro una Top 10 della classifica, battendo Aryna Sabalenka (per poi perdere contro Viktorija Golubic). Naturalmente ci saranno tutte le grandi protagoniste – manca solo Ashleigh Barty, la numero 1 che è anche campionessa in carica – ma le big le vedremo solo a cominciare dal secondo turno, il che non significa che l’appuntamento odierno sia meno entusiasmante…

Diretta/ Indian Wells 2022 Fritz Rublev streaming video tv: via alle semifinali!

DIRETTA MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

La diretta tv del Miami Open 2022, e dovrebbe essere così per tutta la durata del torneo, sarà garantita da SuperTennis: oggi parliamo del torneo Wta e dunque i match del tabellone femminile andranno in onda sulla web-tv federale, che è in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando. In assenza di un televisore, sarà comunque possibile seguire le partite attraverso il servizio di diretta streaming video: basterà visitare il portale www.supertennix.it. A questo proposito, ricordiamo che il sito ufficiale del torneo è www.miamiopen.com e su di esso potrete liberamente consultare tutte le informazioni utili, come ovviamente anche i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

Diretta Indian Wells 2022/ Streaming video tv: Nadal Kyrgios nei quarti! (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento di giocare al Miami Open 2022, e allora possiamo dire che Jasmine Paolini sfiderà al primo turno Ekaterina Alexandrova, una testa di serie che però sulla carta non è ai livelli della Sabalenka battuta a Indian Wells, detto che ovviamente in ambito femminile le differenze tendono a essere meno nette. Da osservare poi altre giocatrici, perché alcune di esse sono già state teste di serie negli Slam o addirittura ne hanno vinto uno; per esempio, il primo turno lo giocherà al Miami Open Naomi Osaka, che di Major in bacheca ne ha 4 ma è crollata nel ranking a causa della lunga inattività e degli ultimi risultati poco brillanti (affronterà Astra Sharma).

Ancora, avremo in campo contro l’ungherese Panna Udvardy quella Sloane Stephens che è stata campionessa agli Us Open cinque anni fa ma a causa degli infortuni (e altro) non ha mai del tutto rispettato le premesse. Avremo poi da seguire, nella diretta del Miami Open 2022, giovani interessanti come Marta Kostyuk – in crescita – che gioca con il “peso” della situazione ucraina sulle spalle, e Amanda Anisimova a caccia della consacrazione; e poi occhio a Mayar Sharif, che agli Australian Open l’anno scorso era diventata la prima egiziana di sempre a vincere un match in un tabellone principale degli Slam. Sì, sarà un bel martedì dedicato al tennis…











© RIPRODUZIONE RISERVATA